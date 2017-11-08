В Сирии задержали боевика, направленного Израилем: почему Нетаньяху действует против Асада и его союзников

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В социальной сети Twitter появилось видео, на котором пойманный в Хадере правительственными войсками боевик признается, что был направлен Израилем.

SAA sldr to "jihadist" caught in Hader: where did u come from?

-Israel

SAA soldier- who let you loose

-Israel

pic.twitter.com/XAeHHjiToG — ق (@amelamtn) November 7, 2017

Напомним, несколько дней назад на въезде в сирийский город Хадер, расположенный вблизи территории Голанских высот, оккупированных Израилем, боевик-смертник «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещено в РФ) на заминированном автомобиле совершил теракт, после чего «Свободная сирийская армия» начала атаку на позиции правительственных войск.

В результате теракта пострадало свыше 30 мирных жителей,9 из которых погибли. Ситуация осложнилась тем, что Хадер является друзским городом, и израильские друзы из Мадждаль-Шанса поспешили помочь своим сирийским собратьям.

Сообщалось, что некоторым из них даже удалось забежать на несколько десятков метров за ограждения демилитаризованной зоны, однако все были возвращены израильской армией. Друзской общине было обещано, что ЦАХАЛ не допустит захвата боевиками Хадера в Сирии.

Как сообщил в пятницу пресс-секретарь Армии обороны Израиля Ронен Манлис, ЦАХАЛ готов оказать помощь сирийских друзам, введя свои войска на территорию Сирии.

Однако жители Мадждаль-Шанса обвиняют в случившемся именно Израиль, который, по их мнению, оказывает поддержку вооруженным группировкам, действующим на территории Сирии против правительственных войск.

Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) напомнил, что подобные факты, свидетельствовавшие о поддержке Израилем различных джихадистских группировок в течение войны появлялись уже неоднократно:

«И в первую очередь, в приграничных районах, где в интересах воюющих с сирийской армией группировок Тель-Авивом осуществлялись бомбардировки и артиллерийские удары. Также это касается оказания медицинской помощи раненым боевикам на территории Израиля, участия Тель-Авива в логистических схемах поставки оружия в Юго-западную Сирию. Также тут можно упомянуть заявления военной разведки Израиля, который прямо говорил, что Израиль не заинтересован в поражении «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), поскольку Иран для Иерусалима считается более опасным противником. Поэтому чем дольше продолжается война в Сирии с ИГИЛ1 (запрещено в РФ), тем лучше для Израиля».

Эксперт подчеркнул, что такие заявления делались открыто, причем официальными лицами, связанными с Министерством обороны Израиля:

«Соответственно, сейчас мы видим очередную серию попыток Иерусалима вести гибридную войну на границе с Сирией силами оставшихся там вооруженных группировок, которые получают ту или иную помощь. Нельзя исключать, что террористическая активность просто используется с целью создать предлог для военной активности Израиля на территории Сирии».

Как объяснил наш собеседник, если бы израильская сторона закрыла границу и не пропускала бы никакие грузы в юго-западные районы, сопротивление боевиков там бы уже давно закончилось:

«Но поскольку Израиль поддерживает вооруженные группировки, сирийская армия уже который год не может зачистить участок у границы. Понятно, что это не случайность, это целенаправленная политика Иерусалима по созданию очагов напряженности в районе Голанских высот. Израиль понимает, что, как только закончится война в Сирии, сразу активизируется вопрос о незаконной оккупации Голанских высот, факт чего подтвержден, в том числе, и ООН. Поэтому Израиль будет создавать такие поводы для затягивания сирийской войны».

По мнению эксперта, Израиль может попытаться за счет занятия Хадера расширить зону своей оккупации:

«Израиль атакует сирийские военные объекты на территории Сирии с нарушением всех норм международного права. Естественно, используя как предлог действия террористов, которыми, скорее всего, он же сам и манипулирует. Нельзя исключать, что будет попытка еще и захвата части сирийской территории явочным порядком, так же как и внутри самого Израиля явочным порядком на палестинских территориях создаются новые поселения. Опять же, в противоречии с резолюцией Совета безопасности ООН. Но это часть политики Нетаньяху, который считает, что если будет действовать решительно, игнорируя все международные нормы, это ему сойдет с рук».

Но стратегическая обстановка в Сирии сейчас меняется так, что, скорее всего, последствия этой политики для Израиля будут не самые благоприятные:

«Еще год назад победа Башара Асада еще не была настолько очевидна как сейчас. Это признает и Израиль, говоря, что Асад близок к победе в сирийской войне. Раньше Израиль рассчитывал, что война с ИГИЛ (запрещено в РФ) затянется надолго, но сейчас мы видим, что она постепенно подходит к своему завершению и не в пользу Иерусалима, а в пользу Ирана, основного оппонента Израиля. Мы видим, что заканчивается война в Ираке, где «Исламское государство» (запрещено в РФ) также терпит поражение. Мы видим, что ставка Израиля на курдов оказалась бита, поскольку Израиль был единственной страной, которая поддержала Иракский Курдистан на пути к независимости, и после известных событий в Киркуке, этот план тоже рухнул».

По словам эксперта, попытки Иерусалима создавать очаги напряженности, чтобы чем-то занять Иран, не срабатывают:

«Иран продолжает усиливаться. Недавно в Ливане произошла смена премьер-министра. Саад Харири ушел в отставку, заявив, что его хотят убить, и теперь там усиливаются позиции «Хезболлы», тоже враждебной для Израиля организации, которая имеет огромное влияние в Ливане. Стратегия Израиля, несмотря на его активные попытки мешать Ирану, Сирии и России, в конечном итоге оказалась неудачной. То, что мы видим сейчас — это попытки тактическими методами решить те стратегические задачи, которые Израиль не смог решить ранее».

1 Организация запрещена на территории РФ.