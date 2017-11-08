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Британия решила направить истребители в Румынию из-за «самоуверенной» России
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    Британия решила направить истребители в Румынию из-за «самоуверенной» России

    15:37  8 Ноября 2017
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    Британия решила направить истребители в Румынию из-за «самоуверенной» России

    Лондон, 8 ноября. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что в свете «растущей самоуверенности» России Лондон направит в Румынию четыре истребителя для патрулирования пространства над Черным морем, а также подготовит специальное подразделение для оперативного реагирования на западных Балканах.

    «Перед лицом все более самоуверенной России Великобритания заметно активировала свои усилия по обеспечению безопасности Европы, и сегодня я объявляю о новом пакете мер, который доказывает, что мы продолжаем играть ключевую роль в обеспечении европейской безопасности», — заявил Уильямсон.

    По его словам, четыре истребителя Typhoon будут отправлены в Румынию летом 2018 года. Кроме того, в следующем году будет сформирован специальный батальон для оперативной реакции на западных Балканах. Уильямсон подчеркнул, что 600 солдат будут готовы оперативно отправиться в регион для поддержания войск, базирующихся в Косово, а также Боснии и Герцеговине. Глава Минобороны добавил, что ведомство планирует вернуть в состав постоянной группы НАТО десантный вертолетоносец «Ocean».

    Автор: Алексей Громов
    #минобороны #великобритания #нато #истребители
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