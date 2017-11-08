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Хама: армия Сирии отбила у боевиков «Джебхат ан-Нусры» три города на севере провинции
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    Хама: армия Сирии отбила у боевиков «Джебхат ан-Нусры» три города на севере провинции

    15:29  8 Ноября 2017
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    Хама: армия Сирии отбила у боевиков «Джебхат ан-Нусры» три города на севере провинции

    Хама, 8 ноября. Правительственные войска Сирии провели успешную наступательную операцию на захваченных исламистами территориях.

    По данным арабского информационного портала «Аль-Масдар» сирийская армия при поддержке ВКС РФ значительно продвинулась в северной части провинции Хама. В данном регионе действуют боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), а также их союзники из «Джейш аль-Изза» («Армия Славы» связана с «умеренными» боевиками «Свободной сирийской армии»).

    Среди освобожденных городов источник называет Умм-Хазим, Балиль и Умм-Турайкия. Отмечается, что в Хаме продолжаются столкновения джихадистов «Ан-Нусры» с боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России).

    Хама: армия Сирии отбила у боевиков «Джебхат ан-Нусры» три города на севере провинции

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хама #саа #сса #джебхат ан-нусра
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