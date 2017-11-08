Хама: армия Сирии отбила у боевиков «Джебхат ан-Нусры» три города на севере провинции

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Хама, 8 ноября. Правительственные войска Сирии провели успешную наступательную операцию на захваченных исламистами территориях.

По данным арабского информационного портала «Аль-Масдар» сирийская армия при поддержке ВКС РФ значительно продвинулась в северной части провинции Хама. В данном регионе действуют боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), а также их союзники из «Джейш аль-Изза» («Армия Славы» связана с «умеренными» боевиками «Свободной сирийской армии»).

Среди освобожденных городов источник называет Умм-Хазим, Балиль и Умм-Турайкия. Отмечается, что в Хаме продолжаются столкновения джихадистов «Ан-Нусры» с боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.