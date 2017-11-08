Жителей Кузбасса предупреждают о мошенничестве с новыми банкнотами

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Кемерово, 8 ноября. Жителей Кемеровской области предупредили о возможном появлении мошенников в связи с введением новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей.

Новые банкноты появятся на территории Кемеровской области в середине декабря, сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на слова заместителя губернатора Дениса Шамгунова. Он обратился к жителям региона с просьбой быть внимательнее с новыми купюрами, так как могут активизироваться мошенники.

Необходимо помнить, что банкнота номиналом 200 рублей зеленого цвета, памятник затопленным кораблям в Севастополе изображён на лицевой стороне, а Херсонес Таврический — на обратной. Купюра в 2000 рублей синего цвета, на лицевой стороне изображён мост на остров Русский во Владивостоке, космодром Восточный в Амурской области — на оборотной. Шамгунов подчеркнул: