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Жителей Кузбасса предупреждают о мошенничестве с новыми банкнотами
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    Жителей Кузбасса предупреждают о мошенничестве с новыми банкнотами

    15:39  8 Ноября 2017
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    Жителей Кузбасса предупреждают о мошенничестве с новыми банкнотами

    Кемерово, 8 ноября. Жителей Кемеровской области предупредили о возможном появлении мошенников в связи с введением новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей.

    Новые банкноты появятся на территории Кемеровской области в середине декабря, сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на слова заместителя губернатора Дениса Шамгунова. Он обратился к жителям региона с просьбой быть внимательнее с новыми купюрами, так как могут активизироваться мошенники.

    Необходимо помнить, что банкнота номиналом 200 рублей зеленого цвета, памятник затопленным кораблям в Севастополе изображён на лицевой стороне, а Херсонес Таврический — на обратной. Купюра в 2000 рублей синего цвета, на лицевой стороне изображён мост на остров Русский во Владивостоке, космодром Восточный в Амурской области — на оборотной. Шамгунов подчеркнул:

    «Если у вас возникли сомнения в подлинности какой-либо купюры, лучше всего обратиться в банк для проведения экспертизы на подлинность. В случае уверенности, что банкнота имеет признаки подделки, необходимо обратиться в полицию».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #кузбасс #кемерово
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