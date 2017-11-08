Пять человек стали жертвами аварии на заводе в Турции

В Избранное

Анкара, 8 ноября. Не менее трех человек погибло при аварии на лакокрасочной фабрике в турецком городе Бурса, расположенном на западе Турции.

Причиной аварии стал взрыв парового котла. Из-за него произошло обрушение одного из цехов, передает телеканал NTV. Отмечается, что несколько человек получили ранения. По неподтвержденной информации, в числе пострадавших 16 человек.

В данный момент на месте происшествия работают медики и спасатели, которые начали разбирать завалы на месте аварии.