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Пять человек стали жертвами аварии на заводе в Турции
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    Пять человек стали жертвами аварии на заводе в Турции

    15:36  8 Ноября 2017
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    Пять человек стали жертвами аварии на заводе в Турции

    Анкара, 8 ноября. Не менее трех человек погибло при аварии на лакокрасочной фабрике в турецком городе Бурса, расположенном на западе Турции.

    Причиной аварии стал взрыв парового котла. Из-за него произошло обрушение одного из цехов, передает телеканал NTV. Отмечается, что несколько человек получили ранения. По неподтвержденной информации, в числе пострадавших 16 человек.

    В данный момент на месте происшествия работают медики и спасатели, которые начали разбирать завалы на месте аварии.

    Автор: Дима Оленин
    #турция #авария
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