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Общество
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Азаров предложил Киеву «идти до конца» и запретить украинцам зарабатывать в РФ
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    Азаров предложил Киеву «идти до конца» и запретить украинцам зарабатывать в РФ

    15:46  8 Ноября 2017
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    Азаров предложил Киеву «идти до конца» и запретить украинцам зарабатывать в РФ

    Киев, 8 ноября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров поинтересовался у Киева, как украинские власти собираются осуществлять нормандский формат переговоров по Донбассу после прекращении дипломатических отношений с РФ. Так политик прокомментировал сообщения о возможном разрыве дипсвязей двух государств. 

    По его словам, разрыв станет «очередным безответственным шагом той части украинского руководства, которая нацелена на дальнейшие осложнения отношений с Россией». 

    «Как они собираются осуществлять нормандский формат без этих отношений?», — задался вопросом Азаров, выступая на пресс-конференции в «Комсомольской правде».

    По его мнению, если такое все же будет принято Радой, это станет хорошей темой для размышлений Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.

    «Может, и Трамп отвлечётся от своих корейских проблем», — добавил он.

     

    Экс-премьер добавил, что если украинским властям и идти на принцип, «так до конца», и предложил Киеву запретить украинцам зарабатывать в России».

    Напомним, о том, что депутат Рады от партии «Блок Петра Порошенко» Иван Винник внёс в закон о реинтеграции Донбасса поправку о разрыве дипотношений Украины с Россией в среду сообщила газета «Коммерсантъ».

    Однако позже сам Винник заявил, что поправку не вносил.
     

    Автор: Алексей Громов
    #россия #украина #азаров #разрыв #дипотношения
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