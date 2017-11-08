Азаров предложил Киеву «идти до конца» и запретить украинцам зарабатывать в РФ

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Киев, 8 ноября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров поинтересовался у Киева, как украинские власти собираются осуществлять нормандский формат переговоров по Донбассу после прекращении дипломатических отношений с РФ. Так политик прокомментировал сообщения о возможном разрыве дипсвязей двух государств.

По его словам, разрыв станет «очередным безответственным шагом той части украинского руководства, которая нацелена на дальнейшие осложнения отношений с Россией».

«Как они собираются осуществлять нормандский формат без этих отношений?», — задался вопросом Азаров, выступая на пресс-конференции в «Комсомольской правде».

По его мнению, если такое все же будет принято Радой, это станет хорошей темой для размышлений Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.

«Может, и Трамп отвлечётся от своих корейских проблем», — добавил он.

Экс-премьер добавил, что если украинским властям и идти на принцип, «так до конца», и предложил Киеву запретить украинцам зарабатывать в России».

Напомним, о том, что депутат Рады от партии «Блок Петра Порошенко» Иван Винник внёс в закон о реинтеграции Донбасса поправку о разрыве дипотношений Украины с Россией в среду сообщила газета «Коммерсантъ».

Однако позже сам Винник заявил, что поправку не вносил.

