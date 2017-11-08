Разрыв дипотношений с Россией: в последний момент Порошенко «сорвет стоп-кран»

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По информации СМИ, депутат Верховной Рады от правящего «Блока Петра Порошенко» Иван Винник внес поправку в «Закон о реинтеграции Донбасса». 8 ноября ее должен рассмотреть профильный комитет Рады по национальной безопасности и обороне. Поправка подразумевает разрыв официальных дипломатических отношений Украины с Российской Федерацией.

Насколько вероятен такой вариант развития событий?

Часть ритуала

Данная инициатива, по мнению Винника, может быть реализована после рассмотрения Радой 16 ноября во втором чтении закона о реинтеграции и соответствующего указа президента Украины Петра Порошенко. При этом депутат выразил уверенность, что большинство парламентариев поддержит обновленный текст закона…

Что случится дальше? После признания Украиной России страной-агрессором и разрыва дипотношений украинские интересы в РФ, возможно, будут представлять Швейцария или Белоруссия — и это максимум из того, на что смогут рассчитывать украинские гастарбайтеры, которые все еще работают в нашей стране.

Так что же, разрыв дипотношений возможен?

Не только на Украине, но и в России многие аналитики считают, что вполне возможен. Как говорится, «руби — пусть не дрожит рука!»

Например, сенатор Франц Клинцевич заявил прямо: «Не исключено, что так Киев подготавливает почву для разрыва дипломатических отношений с нашей страной».

Однако есть и альтернативная точка зрения. В частности, украинский политик Владимир Олейник весьма скептически отозвался о вероятности разрыва дипотношений. По мнению Олейника, ни Киев, ни его кураторы из США и ЕС не готовы к подобному шагу.

«Разговоры такие ведутся, но думаю, что решение не будет принято», — добавил политик.

В самом деле, несмотря на то, что разрыв дипломатических отношений полностью укладывается в русло той антироссийской политики, которой придерживается пришедшее к власти в ходе госпереворота правительство Порошенко, столь радикальный шаг наталкивается на множество «но». Прежде всего, согласно конституции Украины, окончательное решение о разрыве дипотношений остается за президентом страны. Поддержит ли Порошенко инициативу депутата Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко»? Давайте это обсудим…

У президента Украины сейчас ситуация, лучше всего описываемая фразой «Какой борщ, когда такие дела на кухне?!» Жесточайший экономический кризис в стране. АТО. Конфликт с Михаилом Саакашвили и Арсеном Аваковым… Дополнить эту коллекцию проблем еще и разрывом дипотношений с Россией? Сразу после того, как в ходе октябрьского визита в Киев спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера Порошенко согласовал с американцами совсем иной вариант реинтеграции Донбасса?

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Еще раз — полностью разорвать дипотношения со «страной-агрессором», которой в той или иной мере до сих пор принадлежит половина украинской экономики? И в довесок к этому — лишить десятки тысяч украинцев возможности ездить на заработки в Россию?

Президент со «стоп-краном»

Вы верите, что при таких обстоятельствах Порошенко решится на разрыв дипотношений? Мы — не особенно. Тем более что вопрос о разрыве в Киеве, мягко говоря, поднимался не раз. И всякий раз после этого пар уходил в свисток, а соответствующие инициативы рассасывались в никуда, постепенно став частью политического ритуала депутатов Верховной Рады.

Что же могло побудить Ивана Винника в очередной раз реанимировать пропахшую нафталином идею? К примеру, это может быть «подножкой» Порошенко со стороны министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Конфликт между министром и президентом тлеет давно. В той же Верховной Раде рассматривался проект постановления об отставке Авакова. Затем Порошенко в буквальном смысле слова «сдал» сына Авакова Национальному антикоррупционному бюро Украины — организации, которая практически полностью контролируется американцами. В общем, у Авакова имеется немало поводов и возможностей, чтобы подложить Порошенко свинью… В смысле — законопроект о разрыве дипотношений с Россией.

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Ряд украинских источников прямо намекает на то, что подлинным автором инициативы Винника может быть именно министр МВД. Как любая версия, предположение об авторстве Авакова имеет право на существование. Но это, по нашему мнению, наименее вероятная версия.

Почему? Потому что, во-вторых, автором идеи о необходимости разрыва Украиной дипотношений с Россией может оказаться… сам Петр Порошенко.

Президент Украины сейчас находится в незавидной ситуации. Помимо «боксирования» с Саакашвили и Аваковым, а также неспособности радикально улучшить экономическое положение Украины, Порошенко попал под огонь критики еще и в связи со всплывшими данными о своей причастности к созданию компаний в офшорных зонах с целью уклонения от налогов.

При таких обстоятельствах, как говорится, сам бог велел попытаться манипулировать общественным сознанием, чтобы затенить внутриполитический конфликт. Чтобы (в который раз!) подменить внутриполитическую повестку внешнеполитической и переключить внимание публики на образ внешнего врага.

В конце концов, если такая тактика ранее неоднократно приносила Порошенко успех, то почему бы не прибегнуть к ней вновь? Тем более что, как уже упоминалось выше, у президента Украины всегда остается под рукой гарантированный конституцией «стоп-кран», позволяющий затормозить инициативу Винника.

Наконец, если вспомнить, депутатом от какого политобъединения является сам Иван Винник, то предположение о том, что за шумной историей про возможный разрыв Украиной дипотношений с Россией стоит именно Петр Порошенко, превращается в уверенность.