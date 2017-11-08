Решение о разрыве дипотношений с РФ стало бы катастрофическим для украинцев — Матвиенко

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Москва, 8 ноября. Решение о разрыве дипломатических отношений между Киевом и Москвой стало бы катастрофой для украинцев. Так считает председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Блок Петра Порошенко» Иван Винник предложил внести поправку в закон о «реинтеграции» Донбасса, которая подразумевает разрыв дипотношений с Российской Федерацией.

«Это было бы самым катастрофическим решением, последствия которого были бы разрушительными, прежде всего, для народа Украины… У нас протяженная совместная граница, много российско-украинских семей», — подчеркнула сенатор, комментируя инициативу Винника.

Как объяснила Матвиенко, подобные предложения украинской стороны «находятся за гранью понимания».

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил тот факт, что разрыв дипломатических отношений между Москвой и Киевом осложнит политическую ситуацию.