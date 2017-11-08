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Общество
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Политика
Решение о разрыве дипотношений с РФ стало бы катастрофическим для украинцев — Матвиенко
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    Решение о разрыве дипотношений с РФ стало бы катастрофическим для украинцев — Матвиенко

    15:29  8 Ноября 2017
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    Решение о разрыве дипотношений с РФ стало бы катастрофическим для украинцев — Матвиенко

    Москва, 8 ноября. Решение о разрыве дипломатических отношений между Киевом и Москвой стало бы катастрофой для украинцев. Так считает председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

    Ранее депутат Верховной Рады от партии «Блок Петра Порошенко» Иван Винник предложил внести поправку в закон о «реинтеграции» Донбасса, которая подразумевает разрыв дипотношений с Российской Федерацией.

    «Это было бы самым катастрофическим решением, последствия которого были бы разрушительными, прежде всего, для народа Украины… У нас протяженная совместная граница, много российско-украинских семей», — подчеркнула сенатор, комментируя  инициативу Винника.

    Как объяснила Матвиенко, подобные предложения украинской стороны «находятся за гранью понимания».

    Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил тот факт, что разрыв дипломатических отношений между Москвой и Киевом осложнит политическую ситуацию.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #матвиенко
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