Польскому «легионеру» доверили управление украинским газом

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Киев, 8 ноября. «Нафтогаз Украины» назначил поляка Павела Юзефа Станчака вице-президентом компании «Укртрансгаз», после того, как предыдущий глава газотранспортной компании Игорь Прокопив был со скандалом уволен. На данный момент со Станчаком — опытным специалистом в газотранспортной сфере — был заключен контракт сроком на один год.

Должность главы «Укртрансгаза» оставалась вакантной довольно долго — Прокопив был отстранен еще в середине февраля, после того как независимый аудит вскрыл многочисленные махинации в сфере закупок, а назначение польского «легионера» очень долго откладывалось из-за проверок СБУ. Следует отметить, что Прокопиву скандальное увольнение не повредило — уже в апреле он занял пост замминистра энергетики и угольной промышленности Украины.

54-летний Павел Юзеф Станчак имеет огромный опыт в газотранспортной сфере. Стал одним из многих польских «легионеров», приглашенных правительством Украины — так, например, «Укравтодором» за огромную зарплату руководит поляк Славомир Новак, а его соотечественник Войцех Балчун был уволен с поста главы «Укрзализницы», так и не сумев наладить работу украинских железных дорог.