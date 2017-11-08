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Общество
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Украина
Польскому «легионеру» доверили управление украинским газом
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    Польскому «легионеру» доверили управление украинским газом

    15:25  8 Ноября 2017
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    Польскому «легионеру» доверили управление украинским газом

    Киев, 8 ноября. «Нафтогаз Украины» назначил поляка Павела Юзефа Станчака вице-президентом компании «Укртрансгаз», после того, как предыдущий глава газотранспортной компании Игорь Прокопив был со скандалом уволен. На данный момент со Станчаком — опытным специалистом в газотранспортной сфере — был заключен контракт сроком на один год.

    Должность главы «Укртрансгаза» оставалась вакантной довольно долго — Прокопив был отстранен еще в середине февраля, после того как независимый аудит вскрыл многочисленные махинации в сфере закупок, а назначение польского «легионера» очень долго откладывалось из-за проверок СБУ. Следует отметить, что Прокопиву скандальное увольнение не повредило — уже в апреле он занял пост замминистра энергетики и угольной промышленности Украины.

    Польскому «легионеру» доверили управление украинским газом

    54-летний Павел Юзеф Станчак имеет огромный опыт в газотранспортной сфере. Стал одним из многих польских «легионеров», приглашенных правительством Украины — так, например, «Укравтодором» за огромную зарплату руководит поляк Славомир Новак, а его соотечественник Войцех Балчун был уволен с поста главы «Укрзализницы», так и не сумев наладить работу украинских железных дорог.

    Автор: Валентин Меликов
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