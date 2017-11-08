Стала известна возможная причина смерти дочери Гурченко
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Москва, 8 ноября. Дочь Людмилы Гурченко Мария Королева могла скончаться из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает ее адвокат Шота Горгадзе.
По его словам, у нее были проблемы с сердцем, передает РИА Новости.
«Насколько я знаю, смерть была внезапной», — заявил юрист.
Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, Мария Королева умерла на 59-м году жизни. Тело женщины обнаружили через час после смерти.
Дочь Королевой Елена подтвердила информацию о смерти и сообщила, что это стало полной неожиданностью.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Королева часто жаловалась на высокую температуру.