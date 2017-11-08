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Стала известна возможная причина смерти дочери Гурченко
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    Стала известна возможная причина смерти дочери Гурченко

    15:35  8 Ноября 2017
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    Стала известна возможная причина смерти дочери Гурченко

    Москва, 8 ноября. Дочь Людмилы Гурченко Мария Королева могла скончаться из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает ее адвокат Шота Горгадзе. 

    По его словам, у нее были проблемы с сердцем, передает РИА Новости.

    «Насколько я знаю, смерть была внезапной», — заявил юрист.

    Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, Мария Королева умерла на 59-м году жизни. Тело женщины обнаружили через час после смерти. 

    Стала известна возможная причина смерти дочери Гурченко

    Дочь Королевой Елена подтвердила информацию о смерти и сообщила, что это стало полной неожиданностью. 

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что Королева часто жаловалась на высокую температуру. 

    Автор: Дана Балан
    #королева #гурченко
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