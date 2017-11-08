Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Пять исторически ценных домов исключат из программы реновации в Москве
Общество
Минтруд назвал ориентировочную дату появления в РФ электронных трудовых книжек
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Минтруд назвал ориентировочную дату появления в РФ электронных трудовых книжек

    15:12  8 Ноября 2017
    53

    Минтруд назвал ориентировочную дату появления в РФ электронных трудовых книжек

    Москва, 8 ноября. Минтруд РФ направил в федеральные министерства концепцию перехода на электронные трудовые книжки. Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Любовь Ельцова.

    «Мы внутри правительства разослали во все федеральные органы власти, службы. Все будут смотреть, давать предложения, потому что это очень большой пакет, затрагивает слишком много норм, которые за это время накопились», — цитирует ТАСС замминистра.

    В течение месяца все ведомства должны прислать ответные предложения. Однако участникам обсуждения может понадобиться больше времени на изучение проекта из-за большого количества нормативных актов.

    Предполагается, что переход на электронные трудовые книжки может произойти 1 января 2019 года или 1 января 2020 года.

    Ельцова пояснила, что данный вопрос требует согласия и готовности у всех заинтересованных сторон. Сроки внедрения новых трудовых книжек связаны с расширением отчетности, которую компании сдают Пенсионному фонду России.

    Автор: Дима Оленин
    #минтруд #трудовая книжка
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        13:05   8 Ноября 2017
        2015
        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        9:50   8 Ноября 2017
        1274
        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        9:48   8 Ноября 2017
        8421
        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        2:38   8 Ноября 2017
        1722