Минтруд назвал ориентировочную дату появления в РФ электронных трудовых книжек

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Москва, 8 ноября. Минтруд РФ направил в федеральные министерства концепцию перехода на электронные трудовые книжки. Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Любовь Ельцова.

«Мы внутри правительства разослали во все федеральные органы власти, службы. Все будут смотреть, давать предложения, потому что это очень большой пакет, затрагивает слишком много норм, которые за это время накопились», — цитирует ТАСС замминистра.

В течение месяца все ведомства должны прислать ответные предложения. Однако участникам обсуждения может понадобиться больше времени на изучение проекта из-за большого количества нормативных актов.

Предполагается, что переход на электронные трудовые книжки может произойти 1 января 2019 года или 1 января 2020 года.

Ельцова пояснила, что данный вопрос требует согласия и готовности у всех заинтересованных сторон. Сроки внедрения новых трудовых книжек связаны с расширением отчетности, которую компании сдают Пенсионному фонду России.