Новости Украины: скандал из-за «разрыва» дипотношений с Россией, Львов «отдали» Польше

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Новости Украины, 8 ноября. В Раде обсуждали вопрос о разрыве отношений с Россией, в Москве отреагировали резко. Киев расторг соглашение с Москвой 1995 года о поставках вооружений. Вице-консул Польши назвал Львов польским городом.

В Раде обсуждали вопрос о разрыве отношений с Россией

В Верховной раде Украины опровергли прозвучавшее ранее в СМИ заявление, что в законопроекте о реинтеграции Донбасса якобы есть положение о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Опровержение озвучил заместитель руководителя фракции «Батькивщина» Сергей Соболев.

«Нет этой нормы (о разрыве дипотношений с РФ)», — заявил Соболев журналистам.

Ранее СМИ сообщили, что депутат Верховный рады Иван Винник из «Блока Петра Порошенко» внес в законопроект «Об особенностях госполитики по обеспечению госсуверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» поправку, предусматривающую разрыв дипотношений с Россией. Напомним, «временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» в Киеве называют Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

Позже Иван Винник косвенно подтвердил, что обсуждение нормы о разрыве дипотношений Киева с Москвой велось.

Новость о том, что в Киеве всерьез рассматривают возможность разрыва дипломатических отношений с РФ, вызвала резкую реакцию в Москве.

Так, замглавы МИД России Григорий Карасин назвал «политическим безумием» и «безответственностью» возможность введения в закон о реинтеграции Донбасса подобной нормы.

В Кремле вопрос о разрыве дипотношений Москвы и Киева назвали суверенным делом Украины, при этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с тем, что Киев часто принимает безответственные решения, которые могут серьезно помешать делу урегулирования в Донбассе.

Песков напомнил, что в Киеве «в последние годы принималось немало решений, которые имели самые негативные последствия для урегулирования конфликта на юго-востоке страны».

«Глупостью» называл идею о разрыве дипотношений Киева с Москвой российский сенатор Алексей Пушков.

«Трудно придумать большую глупость для Украины, чем разрыв дипотношений с Россией: сплошные минусы. Но известно и то, что там на это способны», — написал политик в Twitter.

Трудно придумать большую глупость для Украины, чем разрыв дипотношений с Россией: сплошные минусы. Но известно и то, что там на это способны — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 8, 2017

Депутат парламента Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бриг назвал Украину «эталоном политического самоубийства» в связи с предположительно внесенной в Раду инициативой о разрыве дипотношений с РФ.

«Предугадать, как проголосуют за разрыв дипотношений украинские депутаты, весьма сложно, — цитирует РБК Брига. — То, что минусов в этом на порядок больше, чем плюсов, понятно даже самому глупому украинскому политику».

Украина расторгла соглашение с РФ о поставках вооружений

Киев окончательно прекратил действие соглашения с Москвой о порядке взаимных поставок вооружений и военной техники, а также организации ремонта и предоставлении услуг военного назначения.

Украинские министры в прямом эфире единогласно и без обсуждения приняли проект соответствующего постановления.

РФ и Украина подписали соглашение о поставке вооружений и военной техники в 1995 году, однако в мае 2017 года договор был разорван по инициативе Киева. А в августе нынешнего года украинский кабмин расторг соглашение с Москвой от 2003 года о поставках военной продукции в третьи страны. Однако, фактически, военное сотрудничество между Киевом и Москвой прекратилось в 2014 году, после госпереворота на Украине.

Вице-консул Польши назвал Львов польским городом

Вице-консул Польши Марек Запур назвал Львов «польским городом» и заявил, что в 1919-1920 годах Украины, как государства, не существовало. Об этом рассказал в Facebook заведующий отделом Ровенского краеведческого музея Игорь Марчук.

По словам Марчука, скандальное заявление польского политика прозвучало в ходе круглого стола в Ровно по вопросу польско-украинских отношений между Первой и Второй мировыми войнами. На круглом столе польская сторона представляла переизданные на украинском языке дневники министра внутренних дел Польши в 1929-1930 годах Генрика Юзевского, соратника Симона Петлюры.

«Украинские ученые на круглом столе четко заявили, что мероприятие является провокационным, — написал Марчук. — В ответ вице-консул встал и заявил, что украинского государства в то время (в 1919-1920 годы) не существовало, Львов — это польский город, и в современных условиях можно утверждать, что Украина подобным путем оккупировала Крым и Донбасс».

Под записью Марчука уже разгорелась бурная дискуссия, к сожалению, изобилующая взаимными оскорблениями.