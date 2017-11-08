Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Спецпредставитель Франции заявил, что послание Путину от Макрона касается Сирии
Украина
Новости Украины: скандал из-за «разрыва» дипотношений с Россией, Львов «отдали» Польше
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Новости Украины: скандал из-за «разрыва» дипотношений с Россией, Львов «отдали» Польше

    16:19  8 Ноября 2017
    240

    Новости Украины: скандал из-за «разрыва» дипотношений с Россией, Львов «отдали» Польше

    Новости Украины, 8 ноября. В Раде обсуждали вопрос о разрыве отношений с Россией, в Москве отреагировали резко. Киев расторг соглашение с Москвой 1995 года о поставках вооружений. Вице-консул Польши назвал Львов польским городом.

    В Раде обсуждали вопрос о разрыве отношений с Россией

    В Верховной раде Украины опровергли прозвучавшее ранее в СМИ заявление, что в законопроекте о реинтеграции Донбасса якобы есть положение о разрыве дипломатических отношений с Россией.

    Опровержение озвучил заместитель руководителя фракции «Батькивщина» Сергей Соболев.

    «Нет этой нормы (о разрыве дипотношений с РФ)», — заявил Соболев журналистам.

    Ранее СМИ сообщили, что депутат Верховный рады Иван Винник из «Блока Петра Порошенко» внес в законопроект «Об особенностях госполитики по обеспечению госсуверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» поправку, предусматривающую разрыв дипотношений с Россией. Напомним, «временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» в Киеве называют Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

    Позже Иван Винник косвенно подтвердил, что обсуждение нормы о разрыве дипотношений Киева с Москвой велось.

    Новость о том, что в Киеве всерьез рассматривают возможность разрыва дипломатических отношений с РФ, вызвала резкую реакцию в Москве.

    Так, замглавы МИД России Григорий Карасин назвал «политическим безумием» и «безответственностью» возможность введения в закон о реинтеграции Донбасса подобной нормы.

    Замглавы МИД России Григорий Карасин

    В Кремле вопрос о разрыве дипотношений Москвы и Киева назвали суверенным делом Украины, при этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с тем, что Киев часто принимает безответственные решения, которые могут серьезно помешать делу урегулирования в Донбассе.

    Песков напомнил, что в Киеве «в последние годы принималось немало решений, которые имели самые негативные последствия для урегулирования конфликта на юго-востоке страны».

    «Глупостью» называл идею о разрыве дипотношений Киева с Москвой российский сенатор Алексей Пушков.

    «Трудно придумать большую глупость для Украины, чем разрыв дипотношений с Россией: сплошные минусы. Но известно и то, что там на это способны», — написал политик в Twitter.

    Депутат парламента Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бриг назвал Украину «эталоном политического самоубийства» в связи с предположительно внесенной в Раду инициативой о разрыве дипотношений с РФ.

    «Предугадать, как проголосуют за разрыв дипотношений украинские депутаты, весьма сложно, — цитирует РБК Брига. — То, что минусов в этом на порядок больше, чем плюсов, понятно даже самому глупому украинскому политику».

    Украина расторгла соглашение с РФ о поставках вооружений

    Киев окончательно прекратил действие соглашения с Москвой о порядке взаимных поставок вооружений и военной техники, а также организации ремонта и предоставлении услуг военного назначения.

    Украинские министры в прямом эфире единогласно и без обсуждения приняли проект соответствующего постановления.

    РФ и Украина подписали соглашение о поставке вооружений и военной техники в 1995 году, однако в мае 2017 года договор был разорван по инициативе Киева. А в августе нынешнего года украинский кабмин расторг соглашение с Москвой от 2003 года о поставках военной продукции в третьи страны. Однако, фактически, военное сотрудничество между Киевом и Москвой прекратилось в 2014 году, после госпереворота на Украине.

    Украина расторгла соглашение с РФ о поставках вооружений

    Вице-консул Польши назвал Львов польским городом

    Вице-консул Польши Марек Запур назвал Львов «польским городом» и заявил, что в 1919-1920 годах Украины, как государства, не существовало. Об этом рассказал в Facebook заведующий отделом Ровенского краеведческого музея Игорь Марчук.

    По словам Марчука, скандальное заявление польского политика прозвучало в ходе круглого стола в Ровно по вопросу польско-украинских отношений между Первой и Второй мировыми войнами. На круглом столе польская сторона представляла переизданные на украинском языке дневники министра внутренних дел Польши в 1929-1930 годах Генрика Юзевского, соратника Симона Петлюры.

    «Украинские ученые на круглом столе четко заявили, что мероприятие является провокационным, — написал Марчук. — В ответ вице-консул встал и заявил, что украинского государства в то время (в 1919-1920 годы) не существовало, Львов — это польский город, и в современных условиях можно утверждать, что Украина подобным путем оккупировала Крым и Донбасс».

    Под записью Марчука уже разгорелась бурная дискуссия, к сожалению, изобилующая взаимными оскорблениями.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #рада #львов #дипотношения
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        13:05   8 Ноября 2017
        2777
        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        9:50   8 Ноября 2017
        1412
        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        9:48   8 Ноября 2017
        9669
        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        2:38   8 Ноября 2017
        1786