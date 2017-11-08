Тунисский политик заявил, что Крым был, есть и будет российским

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Симферополь, 8 ноября. Глава правления партии Туниса «Массар» Абдельазиз Мессауди поддержал воссоединение Крыма с Россией и осудил антироссийские санкции и блокаду полуострова. Экономические ограничения тунисский политик назвал «варварским методом».

Крым присоединился к России согласно международному законодательству путем проведения референдума. Полуостров всегда был русским, заявил тунисский политик Абдельазиз Мессауди.

«Все это было сделано демократическим путем. Путем референдума и права на самоопределение, которое признается ООН и международным правом… Все мы знаем, что Крым и раньше принадлежал России и просто перешел на время в Советском союзе под администрацию Украины», — прокомментировал представитель Туниса вопрос о статусе полуострова.

«Крым есть, был и будет российским», добавил он, раскритиковав власти Украины за блокаду полуострова.

«Это ни к чему хорошему не приведет. Это варварский метод. От этого будут страдать только простые люди», — добавил Мессауди, его слова приводит РИА Новости.

Член руководства тунисской партии уверен, что любые конфликты нужно решать путем переговоров, а не на языке блокад и санкций. Напомним, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, в марте того же года в Крыму состоялся референдум, по результатам которого полуострова вошел в состав РФ. Глава государства РФ Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма закрыт окончательно.