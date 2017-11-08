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ИГИЛ лишилось почти всех городов на западе Ирака
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    ИГИЛ лишилось почти всех городов на западе Ирака

    15:17  8 Ноября 2017
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    ИГИЛ лишилось почти всех городов на западе Ирака

    Аль-Каим, 8 ноября. Армия Ирака значительно сократила подконтрольные «Исламскому государству»1 территории в провинции Анбар.

    Командование правительственных войск Ирака сообщает, что на данный момент террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) потеряла контроль практически над всеми крупными населенными пунктами на западе страны.

    Отмечается, что от боевиков зачищен город Аль-Каим, все поселения к востоку от него и вдоль южного берега реки Евфрат. Освобождение приграничного Аль-Каима позволило впервые за несколько лет встретиться подразделениям армий Ирака и Сирии. Отряды «Хашд аш-Шааби» планируют вместе с сирийскими войсками участвовать в штурме города Абу-Кемаль.

    ИГИЛ лишилось почти всех городов на западе Ирака

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #ирак #анбар
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