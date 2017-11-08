Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Спецпредставитель Франции заявил, что послание Путину от Макрона касается Сирии
Общество
Российский ведущий резко ответил на призыв украинской журналистки «извиниться за СССР»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Российский ведущий резко ответил на призыв украинской журналистки «извиниться за СССР»

    16:27  8 Ноября 2017
    103

    Украинскую журналистку попросили встать на колени и покаяться

    Украинской журналистке Янине Соколовской стоит встать на колени и покаяться, считает журналист и телеведущий Артем Шейнин. В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире Первого канала Соколовская потребовала от России «извинений за СССР».

    «Передо мной извинитесь. Мой дед, моя семья были уничтожены репрессиями. Моя мать осталась сиротой. Россия должна извиниться за тот советский режим, который она приняла сегодня на себя. Я хочу, чтобы этот вражеский и тоталитарный режим был признан таковым официально. Чтобы Россия, которая стала правопреемницей СССР, извинилась перед теми, кто стал жертвами этой системы. То, что сделали во время репрессий с моей семьей, не поддается никакому объяснению», — заявила она.

    Ведущий ток-шоу Артем Шейнин резко ответил украинской журналистке. 

    Артем Шейнин уверен, что вся проблема с репрессированными гражданами давно улажена

    «Вероятно, вы в 1989 году были в глухих лесах и решение Первого съезда народных депутатов «по реабилитации жертв» вы не слышали. Мой дед сидел в тюрьме, а мама с 92-го получает пенсию как пострадавшая, — добавил он. — Разве пенсии не свидетельство, что извинения принесены?»

    Соколовская, не унимаясь, начала доказывать, что перед детьми репрессированных людей никто не извинился, и пенсий на Украине никто не получает.

    «Даже если бы получали, не брали бы эти деньги. Немцы перед евреями каются бесконечно», — заявила она.

    В ответ ведущий спросил, есть ли в студии евреи. Он предложил Соколовской как рожденной в СССР «встать на колени и покаяться», следуя ее логике.

    «Я понимаю, что у тебя есть фантазия, но не получится», — возразила украинская журналистка.

    Автор: Алиса Яковлева
    #россия #ссср #украина #октябрьская революция #шейнин #время покажет #соколовская
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        13:05   8 Ноября 2017
        2798
        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        9:50   8 Ноября 2017
        1416
        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        9:48   8 Ноября 2017
        9707
        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        2:38   8 Ноября 2017
        1788