Российский ведущий резко ответил на призыв украинской журналистки «извиниться за СССР»

В Избранное

Украинской журналистке Янине Соколовской стоит встать на колени и покаяться, считает журналист и телеведущий Артем Шейнин. В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире Первого канала Соколовская потребовала от России «извинений за СССР».

«Передо мной извинитесь. Мой дед, моя семья были уничтожены репрессиями. Моя мать осталась сиротой. Россия должна извиниться за тот советский режим, который она приняла сегодня на себя. Я хочу, чтобы этот вражеский и тоталитарный режим был признан таковым официально. Чтобы Россия, которая стала правопреемницей СССР, извинилась перед теми, кто стал жертвами этой системы. То, что сделали во время репрессий с моей семьей, не поддается никакому объяснению», — заявила она.

Ведущий ток-шоу Артем Шейнин резко ответил украинской журналистке.

«Вероятно, вы в 1989 году были в глухих лесах и решение Первого съезда народных депутатов «по реабилитации жертв» вы не слышали. Мой дед сидел в тюрьме, а мама с 92-го получает пенсию как пострадавшая, — добавил он. — Разве пенсии не свидетельство, что извинения принесены?»

Соколовская, не унимаясь, начала доказывать, что перед детьми репрессированных людей никто не извинился, и пенсий на Украине никто не получает.

«Даже если бы получали, не брали бы эти деньги. Немцы перед евреями каются бесконечно», — заявила она.

В ответ ведущий спросил, есть ли в студии евреи. Он предложил Соколовской как рожденной в СССР «встать на колени и покаяться», следуя ее логике.