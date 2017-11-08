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Общество
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Ткачев назвал долю молочного фальсификата в России
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    Ткачев назвал долю молочного фальсификата в России

    14:52  8 Ноября 2017
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    Ткачев назвал долю молочного фальсификата в России

    Москва, 8 ноября. Доля фальсификата молочной продукции на российском рынке не превышает 10%. Об этом заявил в среду министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев.

    «Доля фальсификата, я считаю, не больше 10%… Но и с этим надо заканчивать, потому что молоко, которое некачественное или разбодяжено то пальмовым маслом, то еще какими-то добавками или ингредиентами, конечно, оно мешает рынку, мешает нормальным товаропроизводителям», — подчеркнул политик в эфире телеканала «Россия-24».

    По словам Ткачева, властям РФ необходимо обеспечить население страны качественным молоком, а также сформировать благоприятную атмосферу для российских и иностранных инвесторов.

    Напомним, ранее министр образования и науки России Ольга Васильева поддержала инициативу о предоставлении бесплатного молока школьникам.

    Автор: Алексей Громов
    #ткачев #молоко
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