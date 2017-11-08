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ДНР представила странам-партнерам промышленный каталог DNREXPORT
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    ДНР представила странам-партнерам промышленный каталог DNREXPORT

    14:56  8 Ноября 2017
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    ДНР представила странам-партнерам промышленный каталог DNREXPORT

    Донецк, 8 ноября. В Донецкой народной республике представили промышленный каталог DNREXPORT, который поможет развивать торговые связи республики с другими странами, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Министерство промышленности и торговли ДНР совместно с министерством доходов и сборов республики презентовали проект DNREXPORT.

    ДНР представила странам-партнерам промышленный каталог DNREXPORT

    DNREXPORT  — это сайт, который разработан для отечественных производителей и является главным экспортным каталогом в республике. Целью запуска проекта является создание торговой площадки для облегчения взаимодействия молодой республики со странами ближнего и дальнего зарубежья по вопросам экспорта высококачественной продукции ДНР.

    «Мы говорим о том, что ДНР — не только воюющая территория, но и то, что мы — крупный промышленный регион. Именно наши ресурсы говорят о том, что мы умеем не только воевать, качественно воевать, но и качественно строить, развиваться и благоустраивать свою жизнь», — заявил министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

    На сайте dnrexport.ru потенциальные покупатели смогут узнать наиболее полную информацию об интересующей их продукции или виде промышленности республики. На портале указаны контактные данные и справка о предприятиях.

    Проект будет запущен в течение нескольких дней: это всего лишь технический вопрос, когда ресурс начнет работать в полном объеме, подчеркнули создатели.

    ДНР представила странам-партнерам промышленный каталог DNREXPORT

    Автор: Анастасия Вальдамирова
    #днр #экспорт #сайт #dnrexport
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