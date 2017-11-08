Сирия новости 8 ноября 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, бойцы SDF грабят магазины и жилые дома Ракки

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Сирия, 8 ноября. САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» поселение Хамы, бойцы SDF разоряют магазины и жилые дома в Ракке, «Тахрир аш-Шам» обстреливает позиции САА в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» в Алеппо, обеспечивают продвижение САА в Хаме, бомбят ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ освободили от «Ан-Нусры» поселение Хамы.

«Исламское государство»: теряет позиции в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: ведет обстрел позиций САА в Алеппо, противостоит боевикам «Нур ад-Дин аз-Зенки» в Идлибе, теряет позиции в Хаме.

«Джейш аль-Ислам»: ведет бои с «Файлак ар-Рахман» в Восточной Гуте.

«Файлак ар-Рахман»: противостоит «Джейш аль-Ислам» в Дамаске.

Курды: зачистили от ИГ несколько поселений Дейр-эз-Зора, грабят магазины и жилые дома в Ракке, ведут переговоры с ИГ в Хасаке.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел зон дислокации боевиков радикальной оппозиции в районе деревни Хараста, передает Smart News Agency. Один из местных источников в провинции Дамаск также сообщает в Twitter (@omawinewsagency), что артиллерия правительственных сил наносит удары по укрепрайонам военизированных формирований недалеко от Джобара.

В Восточной Гуте продолжается противостояние между группировками «Джейш аль-Ислам» и «Файлак ар-Рахман». В эпицентре боевых действий находится населенный пункт Аль-Ашари.

Провинция Алеппо

ВКС РФ наносят удары по зонам дислокации радикалов «Тахрир аш-Шам», подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 на юге провинции Алеппо. По данным одного из источников в социальной сети Twitter (@fawaz_jwaid), российская авиация атакует укрепрайоны исламистов в окрестностях поселений Рамля и Сабна. Ранее сообщалось, что ВВС Сирии нанесли ряд ударов по зонам дислокации радикальных формирований недалеко от города Ханассер.

В это время на западе региона боевики «Тахрир аш-Шам» активизировали обстрелы расположений Сирийской арабской армии (САА) в районе населенных пунктов Хан-Туман, Лерамун и Кафр Хамра.

Провинция Дейр-эз-Зор

ВКС РФ совместно с сирийскими ВВС наносят удары по зонам дислокации террористов «Исламского государства» в районе населенного пункта Аль-Курие, передает местный источник в своем микроблоге в Twitter (@Deirfree).

Военный источник в социальной сети Twitter (@AhramArabi) сообщает, что отряды Демократических сил Сирии (SDF) установили контроль над несколькими поселениями на восточном берегу реки Евфрат. Другой Twitter-канал (@ClaudiaAlMina) пишет, что бойцы курдского ополчения освободили от террористов «Исламского государства» деревню Аль-Хан.

Провинция Идлиб

На севере провинции Идлиб прогремел взрыв. Источник в социальной сети Twitter (@darweesh_y) пишет, что причиной инцидента стало взрывное устройство, заложенное на дороге Кафр Тахарим – Арманаз. В результате детонации СВУ пострадало несколько боевиков радикальной оппозиции.

Также в регионе продолжаются столкновения между радикалами коалиции «Тахрир аш-Шам» и боевиками группировки «Нур ад-Дин аз-Зенки». По информации Smart News Agency, сторонники «Джебхат ан-Нусры» захватили контрольно-пропускной пункт в поселении Дер Хасан к северу от Идлиба.

Провинция Ракка

Один из местных источников в городе Ракка опубликовал на своей странице в Facebook (@mohamad.othman) информацию о том, что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) грабят магазины и жилые дома административного центра провинции.

Ранее сообщалось о междоусобных конфликтах в рядах курдского ополчения. В центральной части города фиксировались перестрелки между отрядами SDF. По данным местных источников, столкновения между курдами начались с противоречий в рядах «демократической армии» вокруг того, как делить имущество местных жителей.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций боевиков радикальных формирований в районе поселения Мааракба, сообщает Smart News Agency.

На северо-востоке провинции Хама продолжается противостояние между правительственными войсками и сторонниками «Джебхат ан-Нусры». Военный Telegram-канал (@daraa_now) пишет, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ освободили от боевиков группировки «Джейш аль-Изза», несколько дней назад присоединившейся к «Тахрир аш-Шам», населенный пункт Балиль.

Провинция Хасака

Командование Демократических сил Сирии (SDF) в течение последних суток ведет переговоры с террористами «Исламского государства», передает источник в Telegram (@basednews). Представители курдского ополчения добиваются выхода радикальных исламистов из города Маркада без боя. По данным автора публикации, пока попытки мирного урегулирования конфликта с террористами ИГИЛ1 проходят безуспешно.

Ранее сообщалось, что курдская милиция «Асайиш» проводит принудительную мобилизацию всех жителей Хасаки подходящих по возрасту. На окраинах административного центра провинции установлены КПП, чтобы не допустить бегство несогласных с территории региона.

Ирак

Иракская армия и отряды народной мобилизации «Хашд аш-Шааби» продолжают освобождать от террористов «Исламского государства» населенные пункты провинции Анбар. Iraq Press сообщает, что проправительственные войска начали зачистку от ИГИЛ района Ар-Рамана к северу от Аль-Каима.

В провинции Дияла продолжается операция по обнаружению и уничтожению спящих ячеек «Исламского государства». Alsumaria News передает, что в восточной части региона началась масштабная кампания, направленная на ликвидацию террористов ИГИЛ. По данным информационного агентства, на территории Диялы уже арестовано семь подозреваемых в связях с «Исламским государством»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)