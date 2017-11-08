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У благодарного США польского политолога в прямом эфире пригрозили отобрать носки с матрешками
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    У благодарного США польского политолога в прямом эфире пригрозили отобрать носки с матрешками

    15:31  8 Ноября 2017
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    Польский политолог Якуб Корейба

    Польский политолог Якуб Корейба привлек внимание к своей персоне не только тем, что в прямом эфире назвал Россию поклонницей «коммунистической сатаны», но и своими яркими носками с матрешками. Ведущий ток-шоу Артем Шейнин в шутку пригрозил Корейбе, что отберет у него микрофон и носки, если представитель Польши не перестанет громко кричать и грубо перебивать собеседников.

    В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире Первого канала обсуждали кому и зачем было адресовано послание Белого дома, в котором России удаленно назначили новый «праздник» — Национальный день памяти жертв коммунизма.

    Якуб Корейба, говоря о столетии Октябрьской революции, заявил, что благодарен американцам, которые «победили коммунизм».

    «Я американцам благодарен за то, что они помнят, что моих людей убивали. Коммунизм убивал людей, которые не виноваты ни в чем. Вы (Россия — Прим. ФАН) не извинились за то, что убивали людей, и у вас красная звезда — сатанинский знак — до сих пор над Кремлем. Значит, вы до сих пор поклоняетесь коммунистической сатане, — буквально в гневе прокричал польский политолог. — Если вы победили нацистскую Германию, вы имеете право оценивать ее преступление. Также с Америкой — она победила коммунизм и тоже имеет право на оценку. США победили коммунизм, и имеют права до конца света оценивать эту победу».

    Гости студии назвали выкрики Корейбы балаганом и подвергли их жесткой критике, напомнив, что тот самый «коммунизм», каким его воспринимают в Америке, не уходил с ее территории.

    «Последователей коммунистической идеологии в США стало очень много: в Лас-Вегасе «товарищ» расстрелял 60 человек, недавно в церковь с винтовкой тоже, по всей видимости, «коммунист» зашел. И на кампусах стреляют одни «коммунисты». Они обратили внимание на свои проблемы, а не на на наши, и не на нашу историю. То, чем сейчас занимается Америка, называется геноцидом. И не я так говорю, а представители стран СЭВ», — съязвил писатель и публицист Михаил Шахназаров.

    Напомним, накануне на сайте Белого дома появился пресс-релиз в честь «Национального дня жертв коммунизма». Америка, разумеется, как было предсказуемо сказано в релизе, поддерживает свободы и демократию во всем мире.

    Автор: Алиса Яковлева
    #россия #ссср #сша #польша #кремль #америка #октябрьская революция #шейнин #шахназаров #время покажет #корейба
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