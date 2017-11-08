Ткачев заявил, что россияне пьют мало молока

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Москва, 8 ноября. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил, что россияне потребляют меньше молока, чем жители Европы.

По его словам, уровень потребления на душу населения в РФ еще достаточно низкий: «порядка 265 кг на душу населения в России». «Номер один — это финны, 384 кг, в Европе примерно 360-365 кг», — уточнил он.

Кроме того, министр сообщил о том, что в ближайшие 3-3,5 года Московская область может увеличить производство молока до 2 млн тонн, пишет RNS.

Ранее «Ура.ру» сообщало, что производитель молочной продукции из Франции Danone из-за контрсанкций в ближайшее время перевезет пять тыс. коров голштинской породы из Нидерландов на ферму под Тюменью.

В Национальном союзе производителей молока спад потребления объясняли подорожанием молочной продукции. Так, по данным Росстата, в июле цены на цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности составляли в среднем 52,36 рубля за литр. По сравнению с минувшим годом стоимость выросла на 4,08 рубля.