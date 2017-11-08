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Очень специфический персонаж: эксперт оценил президентские амбиции Полонского
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    Очень специфический персонаж: эксперт оценил президентские амбиции Полонского

    14:50  8 Ноября 2017
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    Очень специфический персонаж: эксперт оценил президентские амбиции Полонского

    Москва, 8 ноября. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал заявление предпринимателя Сергея Полонского о его президентских амбициях и желании участвовать в выборах-2018. 

    По словам политолога, Полонский — «очень специфический персонаж», который за рубежом, похоже, «потерял ощущение России».

    «Его претензии на президентское кресло замечательны, как гражданин России он имеет право. Но сейчас Сергей Полонский выставил себя в смешном довольно виде, потому что на данном этапе неофициальной избирательной компании выдвигаются все, кому не лень», — передает слова эксперта RT.  

    Очень специфический персонаж: эксперт оценил президентские амбиции Полонского

    Мухин предположил, что Полонский просто хочет попытаться вернуть свой бизнес, добавив, что не стоит серьезно относиться к заявлению предпринимателя.

    Напомним, Полонский, которого освободили по амнистии от пяти лет тюрьмы за мошенничество, официально заявил, что планирует баллотироваться в президенты РФ.

    Автор: Дана Балан
    #россия #полонский #выборы-2018
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