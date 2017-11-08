Курды намерены захватить город Аль-Бусейра в провинции Дейр-эз-Зор

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Дейр-эз-Зор, 8 ноября. Курдские «Сирийские демократические силы» приближаются к населенному пункту Аль-Бусейра к северу от Аль-Меядина.

Местные источники сообщили, что в непосредственной близости от города Аль-Бусейра была замечена боевая техника курдских «Отрядов народной самообороны» из состава проамериканского альянса «Сирийские демократические силы». Судя по всему в ближайшее время курды начнут штурм данного населенного пункта, если боевики террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) не отдадут его добровольно.

Ранее неоднократно сообщалось, что исламисты передавали проамериканским курдам контроль над нефтяными месторождениями и целыми населенными пунктами, а также переходили в состав «Сирийских демократических сил». Курдские отряды работают в провинции Дейр-эз-Зор под прикрытием американского спецназа, которые обеспечивает им безопасное прохождение через подконтрольные «Халифату» территории.

The SDF deploys inside AlBoussairah, one of the most startigic towns n DeirEzZor province.



قسد تتقدم داخل بلدة البصيرة الاستراتيجية للغاية. pic.twitter.com/giIxTWsEpR — Hammurabi's Justice (@Hammurabi_News) November 7, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.