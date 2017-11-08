Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Пять исторически ценных домов исключат из программы реновации в Москве
Новости Сирии
Сирийские войска уничтожили более 100 террористов «Джебхат ан-Нусры» в провинции Хама
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирийские войска уничтожили более 100 террористов «Джебхат ан-Нусры» в провинции Хама

    14:38  8 Ноября 2017  /обновлено: 14:52  08 Ноября 2017
    276

    Сирийские войска уничтожили более 100 террористов «Джебхат ан-Нусры» в провинции Хама

    Дамаск, 8 ноября. Правительственные войска Сирии уничтожили более 100 боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) в провинции Хама. Об этом сообщает информационное агентство САНА.

    По данным агентства, правительственные силы разгромили несколько отрядов боевиков, которые действовали в районе городов Саан и Атрая, а также уничтожили опорные пункты и укрепления террористов. Таким образом, сирийские войска обезопасили участок стратегического шоссе Хама-Алеппо протяженностью около 30 километров.

    В ходе операции правительственные силы уничтожили более 100 террористов «Джебхат ан-Нусры». Кроме того, в районе населенного пункта Бувейдар были выведены из строя восемь танков противника.

    Стоит отметить, что операция на северо-востоке провинции Хама началась 25 октября. Сирийская армия пытается ликвидировать угрозу со стороны террористов на автодороге «север- юг».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #террористы #джебхат ан-нусра
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        13:05   8 Ноября 2017
        2031
        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        9:50   8 Ноября 2017
        1278
        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        9:48   8 Ноября 2017
        8432
        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        2:38   8 Ноября 2017
        1726