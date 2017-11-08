Сирийские войска уничтожили более 100 террористов «Джебхат ан-Нусры» в провинции Хама

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Дамаск, 8 ноября. Правительственные войска Сирии уничтожили более 100 боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) в провинции Хама. Об этом сообщает информационное агентство САНА.

По данным агентства, правительственные силы разгромили несколько отрядов боевиков, которые действовали в районе городов Саан и Атрая, а также уничтожили опорные пункты и укрепления террористов. Таким образом, сирийские войска обезопасили участок стратегического шоссе Хама-Алеппо протяженностью около 30 километров.

В ходе операции правительственные силы уничтожили более 100 террористов «Джебхат ан-Нусры». Кроме того, в районе населенного пункта Бувейдар были выведены из строя восемь танков противника.

Стоит отметить, что операция на северо-востоке провинции Хама началась 25 октября. Сирийская армия пытается ликвидировать угрозу со стороны террористов на автодороге «север- юг».

1 Организация запрещена на территории РФ.