Путин обсудил с членами Совбеза РФ участие в саммите АТЭС

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Москва, 8 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы, связанные с социально-экономической повесткой дня. Об этом заявил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Участники совещания обсудили текущие вопросы социально-экономической повестки дня… Состоялось также обсуждение в рамках подготовки к участию президента в саммите АТЭС во Вьетнаме и к его двусторонним контактам, запланированным на полях саммита», — подчеркнул он.

Напомним, ранее официальный представитель президента России Дмитрий Песков указал на то, что у российского лидера Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа будет возможность для проведения переговоров на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Дананге.