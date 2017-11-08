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Политика
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Политика
Путин обсудил с членами Совбеза РФ участие в саммите АТЭС
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    Путин обсудил с членами Совбеза РФ участие в саммите АТЭС

    16:56  8 Ноября 2017
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    Путин обсудил с членами Совбеза РФ участие в саммите АТЭС

    Москва, 8 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы, связанные с социально-экономической повесткой дня. Об этом заявил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Участники совещания обсудили текущие вопросы социально-экономической повестки дня… Состоялось также обсуждение в рамках подготовки к участию президента в саммите АТЭС во Вьетнаме и к его двусторонним контактам, запланированным на полях саммита», — подчеркнул он.

    Напомним, ранее официальный представитель президента России Дмитрий Песков указал на то, что у российского лидера Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа будет возможность для проведения переговоров на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Дананге.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #атэс
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