Акция протеста в Каталонии парализовала дороги и железнодорожные пути

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Барселона, 8 ноября. В день всеобщей забастовки в Каталонии протестующие перекрыли порядка 35 трасс и несколько железнодорожных путей. Движение в Барселоне практически парализовано.

Митингующие выходят на улицы в знак протеста против задержания региональных политиков и выдачи ордера на арест отстраненного Мадридом главы Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых парламентариев. Наиболее активно выступают сторонники каталонской независимости у здания Женералитета.

«Свободу политическим заключенным!», — скандируют они. Плакат с таким лозунгом появился и над входом в мэрию, сообщает из Барселоны собственный корреспондент Федерального агентства новостей Марина Бойцова.

Участники акции пытаются заблокировать въезд и выезд в Барселону и уже перекрыли одну из основных транспортных магистралей в городе – улицу Гран-Виа.Также из-за акции было прекращено движение поездов на путях в Жироне. Здание вокзала оккупировано протестующими.

Общественный транспорт работает в Барселоне в штатном режиме, однако на среду запланировано еще несколько протестных акций, водителей призывают отказаться от личного транспорта. Полицейские не справляются с митингующими. Пока правоохранительные органы не могут убрать их с проезжей части.

Напомним, в минувшие выходные власти Бельгии, куда в целях безопасности уехали экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон и четверо бывших членов правительства региона, получили ордер на арест каталонских политиков. 5 ноября сообщалось о том, что бывший глава Женералитета добровольно сдался полиции, но в понедельник был освобожден на поруки.