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Гнойного вызвал на бой ударивший корреспондента НТВ лжедесантник Орлов
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    Гнойного вызвал на бой ударивший корреспондента НТВ лжедесантник Орлов

    14:46  8 Ноября 2017
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    Гнойного вызвал на бой ударивший корреспондента НТВ лжедесантник Орлов

    Москва, 8 ноября. Ударивший на день ВДВ корреспондента НТВ лжедесантник Александр Орлов вызвал на бой рэпера Вячеслава Машнова, более известного как Гнойный. Вызов появился на странице Орлова «ВКонтакте». 

    Накануне музыкант Вячеслав Машнов оценил ущерб от нападения группы молодых людей в Петербурге в 65 тысяч рублей. Менеджеры Гнойного сообщили, что инцидент произошел вечером 5 ноября. 

    «Кто-то мастер лишь на словах до тех пор, пока не встретится с мастером на деле!» — написал Орлов.

    Он отметил, что Гнойный якобы оскорбил его товарищей «боевых русичей», обвинив в нападении в северной столице. Ранее пермский журналист Роман Четин вызвал на поединок Орлова. «Перед боем с Четиным мне надо размяться», отметил лжедесантник. Он пригласил Машнова и болельщиков на свою открытую тренировку.
     

    Автор: Ирина Селезнева
    #гнойный
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