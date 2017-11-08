Ведущие российского ток-шоу предложили американцу переименовать 4 июля в «День репрессий США»

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В ответ на выдуманный Белым домом «Национальный день жертв коммунизма», в который Россия якобы должна покаяться перед жертвами репрессий, ведущие ток-шоу Артем Шейнин и Анатолий Кузичев предложили гостю студии — американскому журналисту Марку Наклзу поменять назначение праздника 4 июля. В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире Первого канала эксперты обсуждали послание Белого дома, в котором США придумали для России новый «праздник». Поводом стало столетие Октябрьской революции.

В официальном пресс-релизе Белого дома указано, что «большевистская революция привела к созданию Советского Союза и темным десятилетиям репрессивного коммунизма, политической философии, несовместимой со свободой, процветанием и достойным отношением к человеческой жизни…»

Американский журналист Марк Наклз не отрицает, что США удаленно придумали для России новый «красный день календаря». При этом он отметил, что Октябрьская революция была «большой трагедией» для всех. Ведущие Артем Шейнин и Анатолий Кузичев попытались выяснить, к какой нации относится новый «национальный день», откуда он взялся и кому посвящен.

«Он для миллионов жертв, — заявил Марк Наклз. — Это рутинный пресс-релиз. Октябрьская революция не интересна американцам. Октябрьская революция была «народной трагедой» для России».

Однако ведущие ток-шоу были в изумлении от того, что Америка попыталась навязать России и миру столь нелепый и не имеющий ничего общего с реальностью день. Поэтому Артем Шейнин решил переиграть ситуацию и назначить свой праздник для США — обновленное 4 июля.

«Представьте себе, 4 июля 2018 года на сайте Белого дома вывешивается поздравление: «Сегодня национальный день памяти американского геноцида, апартеида, жертв атомных бомбардировок и работорговли. Все эти даты связаны с созданием Америки, которая в течение 100 лет истребляла и истребила многие народы до основания и продолжает вести свою деятельность в том же направлении. Это единственная страна, которая уничтожила сотни тысяч людей в атомной бомбардировке и стерла с лица земли многие страны. Этот день — трагедия для всего человечества. День репрессий». Как вы думаете, это нормально?» — спросил он.

В ответ Наклз сказал, что раз Россия так видит его страну, то смело может вводить свои изменения. Но Америка сегодня, по его мнению, — это «пример демократии для всего мира».