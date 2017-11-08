Пожилой фанат выложил 10 тысяч долларов за рисунок Бритни Спирс

В Избранное

Лос-Анджелес, 8 ноября. Рисунок известной американской певицы Бритни Спирс был продан за 10 тысяч долларов на благотворительном аукционе, посвященном жертвам стрельбы в Лас-Вегасе.

По информации Rolling Stone, на рисунке изображен сад и звезды. Сама певица поделилась в Instagram кадрами процесса создания своего шедевра. По словам Бритни, цветы — это символ начала новой жизни.

It’s #RobinLeach, who just auctioned this @britneyspears piece to ... himself! Yes! Great $10k moment #VegasCares @venetianvegas A post shared by John Katsilometes (@johnnykats1) on Nov 5, 2017 at 2:47pm PST

Торги прошли в Лас-Вегасе. В своей речи певица почтила память погибших и назвала «Город грехов» своим вторым домом.

Как стало известно, рисунок приобрел пожилой фанат Бритни Спирс — ведущий телешоу Lifestyles of the Rich and Famous Робин Лич. Все деньги, вырученные за картину, пошли в фонд помощи пострадавшим в стрельбе в Лас-Вегасе.