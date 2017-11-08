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Пожилой фанат выложил 10 тысяч долларов за рисунок Бритни Спирс
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    Пожилой фанат выложил 10 тысяч долларов за рисунок Бритни Спирс

    14:54  8 Ноября 2017
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    Пожилой фанат выложил 10 тысяч долларов за рисунок Бритни Спирс

    Лос-Анджелес, 8 ноября. Рисунок известной американской певицы Бритни Спирс был продан за 10 тысяч долларов на благотворительном аукционе, посвященном жертвам стрельбы в Лас-Вегасе.

    По информации Rolling Stone, на рисунке изображен сад и звезды. Сама певица поделилась в Instagram кадрами процесса создания своего шедевра. По словам Бритни, цветы — это символ начала новой жизни.

    Торги прошли в Лас-Вегасе. В своей речи певица почтила память погибших и назвала «Город грехов» своим вторым домом.

    Как стало известно, рисунок приобрел пожилой фанат Бритни Спирс — ведущий телешоу Lifestyles of the Rich and Famous Робин Лич. Все деньги, вырученные за картину, пошли в фонд помощи пострадавшим в стрельбе в Лас-Вегасе.

    Автор: Дима Оленин
    #стрельба #бритни спирс #лас-вегас #рисунок
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