Пожилой фанат выложил 10 тысяч долларов за рисунок Бритни Спирс
Лос-Анджелес, 8 ноября. Рисунок известной американской певицы Бритни Спирс был продан за 10 тысяч долларов на благотворительном аукционе, посвященном жертвам стрельбы в Лас-Вегасе.
По информации Rolling Stone, на рисунке изображен сад и звезды. Сама певица поделилась в Instagram кадрами процесса создания своего шедевра. По словам Бритни, цветы — это символ начала новой жизни.
Торги прошли в Лас-Вегасе. В своей речи певица почтила память погибших и назвала «Город грехов» своим вторым домом.
Как стало известно, рисунок приобрел пожилой фанат Бритни Спирс — ведущий телешоу Lifestyles of the Rich and Famous Робин Лич. Все деньги, вырученные за картину, пошли в фонд помощи пострадавшим в стрельбе в Лас-Вегасе.