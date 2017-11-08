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Общество
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Украина
Турчинов заявил, что Украина запустит «стратегический беспилотник» над Камчаткой
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    Турчинов заявил, что Украина запустит «стратегический беспилотник» над Камчаткой

    14:58  8 Ноября 2017
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    Турчинов заявил, что Украина запустит «стратегический беспилотник» над Камчаткой

    Киев, 8 ноября. В ближайшем будущем перед украинской разведкой стоит задача узнать как можно больше о ситуации в России — даже в ее самых дальних регионах, например, на Камчатке. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.

    Турчинов представил новый украинский беспилотник, который способен достигать высоты в 5 тысяч метров и имеет дальность полета более 1000 километров.

    «Он может выполнять разные задачи: вести разведку, корректировку и наведение огня, а также выполнять ударные функции», — заявил Турчинов.

    Турчинов заявил, что Украина запустит «стратегический беспилотник» над Камчаткой

    По словам Турчинова, СНБО поставил перед украинским предприятием «Антонов» новую задачу — разработку «БПЛА стратегического уровня».

    «СНБО ставит задачу перед украинским оборонно-промышленным комплексом наращивать мощность БПЛА. Нам нужно знать, что происходит на Камчатке и в других регионах страны-агрессора», — предает слова главы СНБО РИА Новости. — Это задачи очень серьезные, с которыми, я убежден, наши разработчики справятся».

    Автор: Валентин Меликов
    #турчинов
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