Турчинов заявил, что Украина запустит «стратегический беспилотник» над Камчаткой

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Киев, 8 ноября. В ближайшем будущем перед украинской разведкой стоит задача узнать как можно больше о ситуации в России — даже в ее самых дальних регионах, например, на Камчатке. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.

Турчинов представил новый украинский беспилотник, который способен достигать высоты в 5 тысяч метров и имеет дальность полета более 1000 километров.

«Он может выполнять разные задачи: вести разведку, корректировку и наведение огня, а также выполнять ударные функции», — заявил Турчинов.

По словам Турчинова, СНБО поставил перед украинским предприятием «Антонов» новую задачу — разработку «БПЛА стратегического уровня».