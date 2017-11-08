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Германия официально признала третий пол
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    Германия официально признала третий пол

    14:49  8 Ноября 2017
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    Германия официально признала третий пол

    Берлин, 8 ноября. Федеральный конституционный суд Германии поcтановил включить в официальные документы страны графу для обозначения третьего пола. Информация об этом следует из сообщения, опубликованного на сайте судебного органа.

    Новая графа появится в документах для обозначения людей-интерсексуалов.

    Немецкий суд установил, что существующая ситуация, при которой родители могут регистрировать ребенка только как представителя мужского или женского пола, несовместима с Конституцией Германии. Она противоречит положениям о неприкосновенности частной жизни и запрете дискриминации, решили в суде.

    Отмечается, что власти Германии до конца текущего года должны принять поправки в действующее законодательство, чтобы графа «пол» не была ограничена лишь вариантами «мужской» или «женский». О том, какое именно название получит новая графа, пока не сообщается.

    Постановление конституционного суда стало ответом на обращение жителя Германии, который не идентифицирует себя ни как мужчина, ни как женщина, сообщает Independent. Он попросил суд разрешить ему определять свой пол как «интер» или «разнотипный».

    Автор: Федор Веснин
    #суд #германия #третий пол
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