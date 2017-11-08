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Киеву нужна война: до конца года возможен разрыв дипотношений Украины с РФ
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    Киеву нужна война: до конца года возможен разрыв дипотношений Украины с РФ

    14:45  8 Ноября 2017
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    Киеву нужна война: до конца года возможен разрыв дипотношений Украины с РФ

    Депутат Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник внес депутатскую поправку в «Закон о реинтеграции Донбасса», которая подразумевает разрыв дипломатических отношений с Россией. С большой долей вероятности этот закон будет принят в украинском парламенте.

    Закон о войне

    «Закон о реинтеграции Донбасса», который Верховная Рада во втором чтении будет рассматривать 16 ноября 2017 года, уже получил неофициальное название «Закон о войне с Россией». Изначальный законопроект, который был подготовлен комитетами Рады, во многом базировался на Минских соглашениях, заключенных при посредничестве ЕС и России между Украиной и ДНР/ЛНР. Однако уже в первом чтении депутаты «похоронили» Минский процесс, напрочь исключив любые упоминания об этих соглашениях из текста законопроекта.

    Отдельным шагом в направлении от мирного процесса стало внесение в текст закона положений об «оккупации» Крыма и Донбасса, которые изначально носили декларативный характер. На фоне этой двусмысленности, возникшей в тексте якобы «миротворческого» закона о реинтеграции, он превращается в неработающий документ, в рамках которого какой-либо мирный процесс между Украиной и ДНР/ЛНР невозможен.

    На этом фоне поправка Винника вносит ясность в текст закона и, как говорится, «срывает маски». В поправке прямо говорится об «агрессии России», что, в рамках принятой системы права, однозначно определяет дальнейшие действия Украины. На это, собственно говоря, и рассчитывает автор поправки.

    «В законе о реинтеграции Донбасса, который во втором чтении должна рассматривать Рада, Россия будет признана страной-агрессором, — заявил Винник в своем интервью прессе. — Надеюсь, голоса под это наберутся. Сохранять после этого дипотношения — это уже будет преступлением со стороны украинского МИД».

    Киеву нужна война: до конца года возможен разрыв дипотношений Украины с РФ

    Эти отношения и так уже фактически разорваны, добавил депутат. И теперь необходимо зафиксировать разрыв на законодательном уровне, подытожил он.

    Основными пострадавшими в случае принятия поправки окажутся граждане Украины, работающие и проживающие в России, и российские граждане, посещающие родственников на Украине. В этом случае те и другие будут лишены консульской поддержки. Скорее всего, формальные функции посольств при таком сценарии возьмут на себе дипломатические представительства Белоруссии или Швейцарии.

    Интересно, что эта законодательная инициатива идет вразрез с планами президентской ветви украинской власти и, более того, с позицией США, которые пытались представить сам закон в качестве «жеста доброй воли» Киева.

    Принятие закона в максимально обтекаемых формулировках, судя по всему, обсуждалось во время неафишируемого визита спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера в конце октября. В пользу такого предположения говорит максимальная непубличность визита высокопоставленного американского чиновника, назначенного «смотрящим» по Украине.

    Можно предположить, что основными темами переговоров Волкера в Киеве были две: Донбасс и попытка хоть как-то примирить между собой разбушевавшихся гадюк из украинского «террариума».

    Накат на Авакова

    Именно внутриукраинские расклады, судя по всему, повлияли на внесение вышеупомянутой поправки Винника, которая хоронит любые попытки США представить Киев в глазах Москвы «добросовестной стороной мирных переговоров».

    Все дело в том, что, несмотря на формальную принадлежность Винника к «Блоку Петра Порошенко», его реальные бизнес-интересы и политические связи далеки от фигуры украинского президента и его политического курса. В частности, Винник является бизнес-партнером одного из лидеров «Народного фронта» Сергея Пашинского, а также политически связан с другой ключевой фигурой НФ — Арсеном Аваковым.

    Киеву нужна война: до конца года возможен разрыв дипотношений Украины с РФ

    Нынешнее положение Авакова далеко от идеала: против могущественного министра внутренних дел Украины развернута кампания травли. Впрочем, формально мишенью стал не он лично, а его сановный сын, весьма «удачно» попавшийся на афере с поставкой некачественного обмундирования для украинской армии, осуществляющей карательную операцию в Донбассе.

    Такой «накат» на Авакова связан с двумя моментами.

    Во-первых, министр МВД сейчас находится между «молотом и наковальней», являясь ключевой фигурой в противостоянии Петра Порошенко и так называемой «объединенной оппозиции» во главе с опальным Михаилом Саакашвили, которая уже четвертую неделю проводит акции протеста в Киеве. Силовики Авакова в этой ситуации являются ключевым ресурсом, который может быть использован как для подавления восстания, так и, в случае пассивности правоохранителей, — для разрастания потешного «михо-майдана» в настоящие уличные беспорядки.

    Во-вторых, позиция Авакова при таком раскладе не устраивает ни одну из сторон. Порошенко требует от министра МВД более решительных действий, в то время как оппозиция справедливо считает полицейские заслоны последним рубежом перед силовым захватом власти, которым, по сути, и является любой майдан.

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    Поэтому действия Винника можно рассматривать именно через эту внутриполитическую призму. Принятие такой поправки может создать совершенно иной контекст запланированной встречи Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым, которая должна пройти 13 ноября в Белграде.

    До этого поправка Винника, скорее всего, пройдет согласование в профильном комитете Рады по национальной безопасности и обороне и будет официально вынесена на повестку дня. После чего позиции Порошенко станут невыносимыми — украинский президент будет вынужден своими же руками разрушать тот консенсус с Россией, который так бережно выстраивался в последнее время американцами.

    Киеву нужна война: до конца года возможен разрыв дипотношений Украины с РФ

    Впереди — конфликт

    Впрочем, даже если поправка Винника не сможет набрать нужное число голосов в Раде, взаимоотношения России и Украины продолжат ухудшаться по инициативе украинской стороны. Так, 7 ноября 2017 года Министерство экономического развития и торговли Украины опубликовало очередной список российских компаний, чья деятельность будет ограничена или полностью запрещена на территории «незалежной».

    В этот список попали 18 российских компаний, к которым в течение 40 дней будет применена так называемая «специальная санкция», подразумевающая полную остановку внешнеэкономической деятельности этих хозяйствующих субъектов на территории Украины.

    Официальная мотивировка такого рода жестких мер — «за проведение действий, которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности». Однако даже цитирование санкционного списка позволяет сказать, что никакой «национальной безопасностью» в таком решении и не пахнет. Ведь в числе попавших под запрет российских компаний в основном числятся предприятия пищевой, химической и обрабатывающей промышленности.

    В частности, это «Белгородский хладокомбинат», «Торговый дом «Донспецстрой», «Южтранс», «Микас», «Группа компаний Пенетрон-Россия», «Торговый дом Пенетрон-Россия», «Пенетрон-экспорт», «Волма-ВТР», «Завод гидроизоляционных материалов «Пенетрон», «Лоли-пак экспорт», «Снэк-групп», «Торговый дом «Аромадон», «Торговый дом «Старфуд-юг», «МК-метиз», «Стройсервис», «Волма — маркетинг», «Народный пластик» и даже частный предприниматель «ИП Мирошникова Ирина Владимировна».

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    Особенно интересным является включение в данный список компании «Южтранс», которая являлась крупнейшим поставщиком российских углей антрацитовой группы на территорию Украины. Нетрудно понять, что такого рода действия Украины вредят скорее ей самой. В последний год Россия стала крупнейшим поставщиком антрацитового угля для украинских ТЭС на фоне полной блокады поставок донбасского угля.

    С другой стороны, в логике киевской элиты такой шаг вполне уместен, так как он позволяет подогреть сюжет «войны с Россией» и при этом открывает возможности для широчайшей коррупции на поставках сверхдорогого американского и австралийского углей. Ну а платить по векселям, как всегда, предлагается простым украинцам.

    Автор: Алексей Анпилогов
    #россия #донбасс #украина #порошенко #аваков #волкер #закон о реинтеграции донбасса
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