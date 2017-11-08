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В Госдепе США с издевкой прокомментировали присоединение Сирии к Парижскому соглашению
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    В Госдепе США с издевкой прокомментировали присоединение Сирии к Парижскому соглашению

    14:38  8 Ноября 2017
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    В Госдепе США с издевкой прокомментировали присоединение Сирии к Парижскому соглашению

    Вашингтон, 8 ноября. Представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт иронично отозвалась о намерении Сирии присоединиться к Парижскому соглашению по борьбе с климатическими изменениями.

    Власти Сирийской арабской республики сообщили о намерении присоединиться к Парижскому климатическому соглашению 2015 года во время конференции ООН в Бонне, которая началась 6 ноября и продлится до следующей пятницы.

    Науэрт с иронией отметила, что Сирия планирует бороться с глобальным потеплением и выбросами вредных газов, в то время как власти САР отравляют людей другими газами.

    Ранее сообщалось, что США бездоказательно обвинили Дамаск  в использовании химического оружия, после чего нанесли ракетный удар по позициям сирийской армии. Доклад ОЗХО-ООН, представленный СМР, который занимается расследованием факта применения химоружия в Идлибе, был назван специалистами непрофессиональным, поверхностным и предвзятым.

    Отмечается, что США являются единственной страной в мире, отказавшейся присоединиться к Парижскому климатическому соглашению.

    В Госдепе США с издевкой прокомментировали присоединение Сирии к Парижскому соглашению

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #химоружие #госдеп #хизер науэрт
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