В Госдепе США с издевкой прокомментировали присоединение Сирии к Парижскому соглашению

В Избранное

Вашингтон, 8 ноября. Представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт иронично отозвалась о намерении Сирии присоединиться к Парижскому соглашению по борьбе с климатическими изменениями.

Власти Сирийской арабской республики сообщили о намерении присоединиться к Парижскому климатическому соглашению 2015 года во время конференции ООН в Бонне, которая началась 6 ноября и продлится до следующей пятницы.

Науэрт с иронией отметила, что Сирия планирует бороться с глобальным потеплением и выбросами вредных газов, в то время как власти САР отравляют людей другими газами.

Ранее сообщалось, что США бездоказательно обвинили Дамаск в использовании химического оружия, после чего нанесли ракетный удар по позициям сирийской армии. Доклад ОЗХО-ООН, представленный СМР, который занимается расследованием факта применения химоружия в Идлибе, был назван специалистами непрофессиональным, поверхностным и предвзятым.

Отмечается, что США являются единственной страной в мире, отказавшейся присоединиться к Парижскому климатическому соглашению.