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Слуцкий может перебраться в лондонский «Челси»
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    Слуцкий может перебраться в лондонский «Челси»

    14:30  8 Ноября 2017
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    Слуцкий может перебраться в лондонский «Челси»

    Кингстон-апон-Халл, 8 ноября. Главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий, в случае отставки, может оказаться в лондонском «Челси» и занять административную должность в клубе. Об этом сообщает издание The Telegraph. 

    По данным газеты, владелец «Челси» Роман Абрамович уже сделал предложение российскому специалисту войти в административный штаб команды. 

    Что касается самого Слуцкого, он заинтересован в данной должности, но отдает предпочтение тренерской работе, сообщает «Свободная пресса».

    Слуцкий может перебраться в лондонский «Челси»

    Напомним, «Халл Сити» под руководством 46-летнего российского специалиста сумел одержать только четыре победы в 16-и матчах и занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

    Как ранее сообщала «Газета.Ru», экс-тренер сборной России и ЦСКА заявил о готовности принять любое решение руководства «Халл Сити».

    Автор: Дана Балан
    #футбол #слуцкий #челси #халл сити
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