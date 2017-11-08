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Дочь Людмилы Гурченко внезапно скончалась в Москве
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    Дочь Людмилы Гурченко внезапно скончалась в Москве

    14:31  8 Ноября 2017
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    Дочь Людмилы Гурченко внезапно скончалась в Москве

    Москва, 8 ноября. Дочь актрисы Людмилы Гурченко Мария Королева умерла в возрасте 58 лет.

    Дочь Королевой Елена подтвердила данную информацию источнику ФАН. По ее словам, смерть матери наступила внезапно. В настоящее время причины смерти неизвестны.

    Мария Королева была дочерью Людмилы Гурченко от брака со сценаристом Борисом Андроникашвили, сыном писателя Бориса Пильняка. Большую часть времени Мария росла и воспитывалась с родителями начинающей Людмилы Гурченко. Длительное время Мария Королева не могла найти общий язык с последним мужем Людмилы Гурченко, продюсером Сергеем Сениным. Однако с матерью у Марии были также были тяжелые отношения.

    Стоит отметить, что 8 ноября, на телеканале «Россия-1» выйдет программа «Андрей Малахов. Прямой эфир» с участием Марии Королевой, в которой Мария впервые встретилась с родным братом по отцу.

    Автор: Алексей Громов
    #актриса #королева #гурченко
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