Дочь Людмилы Гурченко внезапно скончалась в Москве

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Москва, 8 ноября. Дочь актрисы Людмилы Гурченко Мария Королева умерла в возрасте 58 лет.

Дочь Королевой Елена подтвердила данную информацию источнику ФАН. По ее словам, смерть матери наступила внезапно. В настоящее время причины смерти неизвестны.

Мария Королева была дочерью Людмилы Гурченко от брака со сценаристом Борисом Андроникашвили, сыном писателя Бориса Пильняка. Большую часть времени Мария росла и воспитывалась с родителями начинающей Людмилы Гурченко. Длительное время Мария Королева не могла найти общий язык с последним мужем Людмилы Гурченко, продюсером Сергеем Сениным. Однако с матерью у Марии были также были тяжелые отношения.

Стоит отметить, что 8 ноября, на телеканале «Россия-1» выйдет программа «Андрей Малахов. Прямой эфир» с участием Марии Королевой, в которой Мария впервые встретилась с родным братом по отцу.