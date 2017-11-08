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«ВКонтакте» и «Одноклассники» опубликовали официальную дискографию группы «Кино»
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    «ВКонтакте» и «Одноклассники» опубликовали официальную дискографию группы «Кино»

    14:21  8 Ноября 2017
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    «ВКонтакте» и «Одноклассники» опубликовали официальную дискографию группы «Кино»

    Москва, 8 ноября. В социальных сетях теперь можно легально слушать Цоя.

    Как сообщается в пресс-релизе компании, в «Одноклассниках» было опубликовано более 400 песен Цоя, включая композиции с ранних альбомов. Кроме того, они также стали доступны в стриминговом приложении OK Live.

    Песни легендарной группы также появились и во «ВКонтакте».

    Также 8 ноября во «ВКонтакте» запущен проект «Стена Цоя» — цифровое полотно, в создании которого может принять участие каждый пользователь.

    Авторские права на произведения Виктора Цоя принадлежат ООО «Музыкальное право». В 2016 году компания подала в суд на «ВКонтакте» о взыскании 3 млн рублей.

    Автор: Юлия Кошкина
    #вконтакте #цой #авторские права
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