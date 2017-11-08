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Как РКН заставляет американские компании исполнять российский закон
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    Как РКН заставляет американские компании исполнять российский закон

    15:00  8 Ноября 2017  /обновлено: 15:05  08 Ноября 2017
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    Как РКН заставляет американские компании исполнять российский закон

    Крупнейшие социальные платформы Соединенных Штатов решили выполнить требования российского законодательства. Facebook создает свое представительство в Российской Федерации, а Twitter собирается перенести в нашу страну серверы с персональными данными российских граждан. Таким образом, американские компании выполнят требования российского закона «О персональных данных». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Исполнение закона

    Как сообщают «Известия», Twitter локализует персональные данные россиян. В настоящий момент американская компания выбирает место расположения серверов. Эту информацию официально подтверждает Роскомнадзор.

    «В адрес Роскомнадзора поступило письмо компании Twitter с подтверждением готовности локализовать базы данных на территории России к середине 2018 года. Реализация указанной договоренности находится на постоянном мониторинге службы», — заявили в пресс-службе ведомства.

    Как РКН заставляет американские компании исполнять российский закон

    Регулятор уточнил, что на сегодняшний день никаких проверок компании Twitter в части исполнения законодательства о персональных данные не планируется. Решение о проведении контрольных мероприятий может быть принято в 2018 году.

    Юридический комфорт

    Аналитик Игорь Рябов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что глобальные сетевые интернет-бренды стараются эксплуатировать принцип свободного распространения информации в свою пользу. Однако в западных государствах сфера деятельности этих компаний зарегулирована сильно.

    «Google, Facebook, Twitter стараются максимально уважить правительство своих стран. Можно, например, понаблюдать, с каким почтением представители этих компаний разъясняли свою политику в отношении России в Конгрессе США. Руководство этих корпораций прекрасно понимает всю силу своего влияния и всю зависимость от государственной поддержки. При этом, поскольку глобальные сети превратились в поле боя, они стараются на территории «врага» действовать хитро и с четким пониманием, где чьи интересы», — пояснил Игорь Рябов.

    По словам эксперта, от России они до недавнего времени требовали полного юридического комфорта. Фактически на территории России действовали американские законы в виртуальной среде.

    «Все решало направление траффика. Россия оказалась в ситуации, когда значительная часть общественной, финансовой и юридической жизни России протекает на западных виртуальных электронных платформах, доступ к которым есть на Западе, а доступа российским спецслужбам и надзорным органам — нет. В этой ситуации у Роскомнадзора стояла задача перевести виртуальную жизнь в российское правовое поле. И пока такая задача планомерно решается», — добавил Игорь Рябов.

    Как РКН заставляет американские компании исполнять российский закон

    Эксперт заметил, Роскомнадзор предпринял комплекс мер для придания системности в регулировании интернета. Это касается и новой законодательной базы, и сложных технических решений. То, что западные компании будут открывать реальные представительства в России, позволит решать многие вопросы взаимодействия в максимально легальном порядке, и с уважением российского законодательства.

    «Крупные западные bнтернет-компании не смогут игнорировать ни российские законы, ни действия государственного регулятора. Из последних примеров — государство вступилось за Федеральное агентство новостей — и МИД, и РКН в противостоянии с Google. В результате Google был вынужден признать свою надуманную неправоту и разблокировать доступ ФАН к своим архивам. При этом понятно, что российские интернет-СМИ должны уже сейчас думать о том, как переводить свой контент на российские или независимые платформы. Видимо, боязнь потерять рынок в Google возобладала и корпорация пошла на уступки. Понятно, что наш IT-сектор еще не скоро сможет на равных конкурировать с западным, как это сегодня уже в состоянии делать Китай, но какие-то проблески уже есть. Без серьезного государственного участия, в том числе в сфере законодательного регулирования деятельности западных IT-компаний, тут не обойтись», — резюмировал Игорь Рябов.

    Напомним, в ночь с 26 на 27 октября без объяснения причин была прекращена трансляция новостей издания ФАН в сервисе Google.News. Кроме того, из сервиса был удален архив материалов агентства. Однако спустя 8 дней, 4 ноября, компания Google разблокировала Федеральное агентство новостей. 

    Автор: Илья Муромский
    #twitter #google #facebook #роскомнадзор #ркн
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