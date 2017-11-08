Внедрение гаубиц «Мста-С» и «Коалиция» станет прорывом для российской артиллерии

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Москва, 8 ноября. Десятки гаубиц самоходных артиллерийских установок 2С19М2 «Мста-С» поступили на вооружение российских войск. Через несколько лет им на смену придут новейшие гаубицы 2С35 «Коалиция-СВ».

В Минобороны сообщили о поступлении на вооружение соединений и воинских частей Первой гвардейской танковой армии, расположенных в Московской области, десятков обновленных гаубиц «Мста-С».

«Мста-С» имеет гаубицу 2А65 калибром 152 миллиметра. Это оружие способно делать около восьми выстрелов в минуту. Обновленная версия установки, вероятно, стреляет быстрее, так как оснащена новой пушкой и улучшенным заряжающим устройством.

«Это гаубицы, которые будут использоваться до начала полномасштабного производства «Коалиции», — заявил старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований московской Высшей школы экономики Василий Кашин в беседе с The National Interest. – Они имеют новую систему управления огнем, улучшенную пушку и заряжающее устройство».

Гаубица «Коалиция» будет оснащена пушкой 2А88 калибром 152 мм, которая способна осуществлять от 15 до 20 выстрелов в минуту. «Коалицию» начнут использовать уже до конца текущего года, однако на регулярную службу ее допустят только в следующем десятилетии.

Эксперты подчеркивают, что внедрение гаубиц «Мста-С» и «Коалиция» станет значительным прорывом для артиллерии российских сухопутных войск.