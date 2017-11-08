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Армия Сирии встретилась с силами Ирака на границе провинции Дейр-эз-Зор
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    Армия Сирии встретилась с силами Ирака на границе провинции Дейр-эз-Зор

    14:21  8 Ноября 2017
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    Армия Сирии встретилась с силами Ирака на границе провинции Дейр-эз-Зор

    Дейр-эз-Зор, 8 ноября. Сирийская армия впервые за последние годы встретилась с подразделениями правительственных войск Ирака на границе провинций Дейр-эз-Зор и Анбар.

    Две наступательные операции армий Сирии и Ирака на позиции террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) позволили передовым подразделениям правительственных сил встретиться на пограничной территории. Со стороны провинции Дейр-эз-Зор к границе Ирака подошли отряды САА и ливанского движения «Хезболла», со стороны провинции Анбар линию обороны исламистов продавили подразделения шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби».

    Ранее командование иракской милиции «Хашд аш-Шааби» сообщило о готовности участвовать в штурме сирийского города Абу-Кемаля, захваченного террористами.

    Армия Сирии встретилась с силами Ирака на границе провинции Дейр-эз-Зор

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #ирак #саа #хезболла #хашд аш-шааби
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