Армия Сирии встретилась с силами Ирака на границе провинции Дейр-эз-Зор

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Дейр-эз-Зор, 8 ноября. Сирийская армия впервые за последние годы встретилась с подразделениями правительственных войск Ирака на границе провинций Дейр-эз-Зор и Анбар.

Две наступательные операции армий Сирии и Ирака на позиции террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) позволили передовым подразделениям правительственных сил встретиться на пограничной территории. Со стороны провинции Дейр-эз-Зор к границе Ирака подошли отряды САА и ливанского движения «Хезболла», со стороны провинции Анбар линию обороны исламистов продавили подразделения шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби».

Ранее командование иракской милиции «Хашд аш-Шааби» сообщило о готовности участвовать в штурме сирийского города Абу-Кемаля, захваченного террористами.

1 Организация запрещена на территории РФ.