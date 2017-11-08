Автобус в Чувашии протаранил 8 легковушек из-за отказа тормозов
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Чебоксары, 8 ноября. Пассажирский автобус 8 ноября протаранил 8 машин Чебоксарах из-за отказа тормозов, по данным управления МВД по Чувашской Республике, в результате аварии никто не пострадал.
Автобус с пятью пассажирами протаранил восемь легковушек, в результате ДТП, произошедшего в столице Чувашии, никто не пострадал. По словам водителя, у его транспортного средства отказали тормоза. Компания, владеющая автобусом, попавшим в ДТП, сообщила, что он прошел полный техосмотр.
Водитель также был осмотрен специалистом перед рейсом. Один из пассажиров добавил, что автобус ехал на небольшой скорости, поэтому при аварии никто не пострадал.