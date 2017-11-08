Facebook попросил пользователей прислать свои «голые» фото

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Нью-Йорк, 8 ноября. Самая популярная в мире социальная сеть Facebook намерена обезопасить своих пользователей от публикации их обнаженных фотографий другими людьми. В настоящее время соцсеть испытывает пробную технологию предотвращения публикации «голых» фото совместно с австралийским правительственным агентством e-Safety.

Фактически, Facebook предложила всем пользователям заранее отправить в соцсеть свои обнаженные фото и видео — их надо отправить самому себе в Facebook Messenger. Тогда в распоряжении социальной сети окажутся «цифровые отпечатки» этих изображений. Система в настоящее время тестируется в Австралии.

«Если кто-то попытается загрузить то же изображение с тем же цифровым «отпечатком», система остановит его и снимок никогда не появится в соцсети», — поясняют в Facebook.

При этом в соцсети уверены, что отправка тех же самых изображений через мессенджер — безопасна и никак не сможет угрожать частной жизни пользователей.

Между тем в Австралии создали специальный сервис для помощи жертвам «порномести» — проведенные опросы показали, что большинство из них просто не знали, куда обратиться.