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Facebook попросил пользователей прислать свои «голые» фото
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    Facebook попросил пользователей прислать свои «голые» фото

    14:23  8 Ноября 2017
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    Facebook попросил пользователей прислать свои «голые» фото

    Нью-Йорк, 8 ноября. Самая популярная в мире социальная сеть Facebook намерена обезопасить своих пользователей от публикации их обнаженных фотографий другими людьми. В настоящее время соцсеть испытывает пробную технологию предотвращения публикации «голых» фото совместно с австралийским правительственным агентством e-Safety.

    Фактически, Facebook предложила всем пользователям заранее отправить в соцсеть свои обнаженные фото и видео — их надо отправить самому себе в Facebook Messenger. Тогда в распоряжении социальной сети окажутся «цифровые отпечатки» этих изображений. Система в настоящее время тестируется в Австралии.

    «Если кто-то попытается загрузить то же изображение с тем же цифровым «отпечатком», система остановит его и снимок никогда не появится в соцсети», — поясняют в Facebook.

    Facebook попросил пользователей прислать свои «голые» фото

    При этом в соцсети уверены, что отправка тех же самых изображений через мессенджер — безопасна и никак не сможет угрожать частной жизни пользователей.

    Между тем в Австралии создали специальный сервис для помощи жертвам «порномести» — проведенные опросы показали, что большинство из них просто не знали, куда обратиться.

    Автор: Валентин Меликов
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