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Общество
«Мясной шар с зеленым перцем»: в суде рассказали о содержимом «колбасной корзинки» Улюкаева
Общество
«Мясной шар с зеленым перцем»: в суде рассказали о содержимом «колбасной корзинки» Улюкаева
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    «Мясной шар с зеленым перцем»: в суде рассказали о содержимом «колбасной корзинки» Улюкаева

    14:08  8 Ноября 2017
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    «Мясной шар с зеленым перцем»: в суде рассказали о содержимом «колбасной корзинки» Улюкаева

    Москва, 8 ноября. Адвокат экс-главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева Тимофей Гриднев в Замоскворецком суде российской столицы рассказал, какую колбасу глава «Роснефти» Игорь Сечин передал в корзине его подзащитному. 

    По словам юриста, в корзинке было более четырех видов колбас. В том числе речь идет о салями и «егерьских колбасках».

    «Корзинка с изделиями «мясной шар с зеленым перцем», «колбаски по-польски» и другими мясными изделиями были уничтожены постановлением Басманного суда», — сообщил Гриднев.

    «Мясной шар с зеленым перцем»: в суде рассказали о содержимом «колбасной корзинки» Улюкаева

    Напомним, в начале сентября в суде представили запись разговора Улюкаева и Сечина во время передачи взятки, из которой следует, что глава «Роснефти» выполнил какое-то поручение тогда еще министра и презентовал ему корзину с продуктами, где также была колбаса.

    Как сообщала Газета.Ru, экс-глава экономического ведомства Улюкаев был задержан в ноябре минувшего года по обвинению в получении взятки в размере 2 млн долларов. 

    Автор: Дана Балан
    #москва #роснефть #улюкаев #взятка #сечин #колбаса #басманный суд #гриднев
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