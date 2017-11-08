Госдума РФ может освободить добросовестных граждан от долгов

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Москва, 8 ноября. В Государственную думу РФ на рассмотрение внесен законопроект, согласно которому суды смогут списывать долги с обанкротившихся граждан, если у них нет имущества для удовлетворения требований кредиторов.

Законопроект предлагает внести поправку в закон «О банкротстве», добавив в него положение о том, что «целью реализации имущества гражданина является не только соразмерное удовлетворение требований кредиторов, но и освобождение добросовестного гражданина от долгов».

В документе, опубликованном на сайте Госдумы, утверждается, что цель нововведения – закрепить социально-реабилитационную роль банкротства гражданина.