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Госдума РФ может освободить добросовестных граждан от долгов
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    Госдума РФ может освободить добросовестных граждан от долгов

    14:24  8 Ноября 2017
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    Госдума РФ может освободить добросовестных граждан от долгов

    Москва, 8 ноября. В Государственную думу РФ на рассмотрение внесен законопроект, согласно которому суды смогут списывать долги с обанкротившихся граждан, если у них нет имущества для удовлетворения требований кредиторов.

    Законопроект предлагает внести поправку в закон «О банкротстве», добавив в него положение о том, что «целью реализации имущества гражданина является не только соразмерное удовлетворение требований кредиторов, но и освобождение добросовестного гражданина от долгов».

    В документе, опубликованном на сайте Госдумы, утверждается, что цель нововведения – закрепить социально-реабилитационную роль банкротства гражданина.

    Автор: Алексей Громов
    #долг #банкротство #законопроект
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