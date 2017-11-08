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Сирия показала: в мире ничего нельзя сделать, не учитывая мнения России — сенатор Клинцевич
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    Сирия показала: в мире ничего нельзя сделать, не учитывая мнения России — сенатор Клинцевич

    14:20  8 Ноября 2017
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    Сенатор Франц Клинцевич

    Начало военной операции ВКС РФ в Сирии стало переломным моментом, который ознаменовал конец существования однополярного мира, считает специальный представитель президента РФ по связям с Организацией Исламская конференция Вениамин Попов.

    Однополярного мира больше нет — Россия в Сирии это доказала, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    «Я бы в качестве точки отсчета избрал 30 сентября 2015 года, когда наши Воздушно-космические войска вошли в Сирию. Почему это веха в развитии не только Ближнего Востока, но и всего мира? Потому что закончился однополярный мир», — подчеркнул бывший посол России в Йемене, Ливии и Тунисе Вениамин Попов.

    По мнению спецпредставителя России, операция воздушно-космических сил РФ в Сирии предотвратила дальнейшую эскалацию кризиса в ближневосточной стране и исключила массовый исход боевиков в европейские страны.

    ВКС РФ в Сирии

    «Эти достижения являются колоссальной заслугой Москвы перед всем человечеством. В этом также проявляется новый баланс сил, складывающийся на мировом уровне — возрастающая роль России в противовес слабеющим позициям стран Запада. Запад переживает тяжелейший, системный кризис. Их позиции будут и дальше ослабевать», — отметил дипломат.

    При этом, по словам Попова — в настоящее время на Ближнем Востоке сосредоточено более 40 конфликтов и из-за специфики региона, именно происходящие там события во многом определяют ход мирового развития.

    «Соглашусь с господином Поповым — однополярного мира не стало. И как бы ни бесились западные партнеры, пытаясь угодить США, это уже реальность. Сегодня в мире ничего нельзя сделать, не учитывая мнения Российской Федерации — это тоже реальность. Более того, Россия, за последние четыре года доказала наличие своего политического, дипломатического и государственного суверенитета, что больше всего беспокоит наших зарубежных партнеров», — заявил Клинцевич.

    ВКС РФ в Сирии

    По словам сенатора, с Россией теперь приходится считаться, потому что она стала одним из лидеров уже нового, многополярного мира.

    «Многие говорят об экономической слабости Москвы по сравнению со Штатами и Китаем, многие говорят о том, что Россия якобы уступает объединенному Североатлантическому альянсу и США в военном потенциале, но это далеко не так. Россия стала одним из лидеров многополярного мира и это факт, игнорировать его уже никому не получится», — заключил член Совета Федерации.

    Автор: Сергей Чемеков
    #россия #сша #сирия #дамаск #москва #нато #вашингтон #многополярный мир #однополярный мир
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