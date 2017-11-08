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Начало военной операции ВКС РФ в Сирии стало переломным моментом, который ознаменовал конец существования однополярного мира, считает специальный представитель президента РФ по связям с Организацией Исламская конференция Вениамин Попов.

Однополярного мира больше нет — Россия в Сирии это доказала, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Я бы в качестве точки отсчета избрал 30 сентября 2015 года, когда наши Воздушно-космические войска вошли в Сирию. Почему это веха в развитии не только Ближнего Востока, но и всего мира? Потому что закончился однополярный мир», — подчеркнул бывший посол России в Йемене, Ливии и Тунисе Вениамин Попов.

По мнению спецпредставителя России, операция воздушно-космических сил РФ в Сирии предотвратила дальнейшую эскалацию кризиса в ближневосточной стране и исключила массовый исход боевиков в европейские страны.

«Эти достижения являются колоссальной заслугой Москвы перед всем человечеством. В этом также проявляется новый баланс сил, складывающийся на мировом уровне — возрастающая роль России в противовес слабеющим позициям стран Запада. Запад переживает тяжелейший, системный кризис. Их позиции будут и дальше ослабевать», — отметил дипломат.

При этом, по словам Попова — в настоящее время на Ближнем Востоке сосредоточено более 40 конфликтов и из-за специфики региона, именно происходящие там события во многом определяют ход мирового развития.

«Соглашусь с господином Поповым — однополярного мира не стало. И как бы ни бесились западные партнеры, пытаясь угодить США, это уже реальность. Сегодня в мире ничего нельзя сделать, не учитывая мнения Российской Федерации — это тоже реальность. Более того, Россия, за последние четыре года доказала наличие своего политического, дипломатического и государственного суверенитета, что больше всего беспокоит наших зарубежных партнеров», — заявил Клинцевич.

По словам сенатора, с Россией теперь приходится считаться, потому что она стала одним из лидеров уже нового, многополярного мира.