Ирак: шиитский лидер призвал ополченцев «Хашд аш-Шааби» уйти из Киркука

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Багдад, 8 ноября. Религиозный лидер шиитов Муктада аль-Садр призвал иракское ополчение закрыть свое представительство в Киркуке и покинуть провинцию.

Лидер движения «Аль-Садр» возглавляет шиитскую бригаду «Saraya al-Salam», которая действует в составе иракской милиции «Хашд аш-Шааби», религиозный деятель обратился к своим сторонникам с предложением покинуть спорную с курдами территорию провинции Киркук.

Это предложение прозвучало после двух взрывов, произошедших в офисах «Хашд аш-Шааби» в городе Киркук.

Ранее сообщалось, что в результате вторжения армии Ирака в Киркук беженцами стали около 200 тысяч курдского населения. Курды бежали в Эрбиль и Сулейманию.