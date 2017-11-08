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Ирак: шиитский лидер призвал ополченцев «Хашд аш-Шааби» уйти из Киркука
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    Ирак: шиитский лидер призвал ополченцев «Хашд аш-Шааби» уйти из Киркука

    14:05  8 Ноября 2017
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    Ирак: шиитский лидер призвал ополченцев «Хашд аш-Шааби» уйти из Киркука

    Багдад, 8 ноября. Религиозный лидер шиитов Муктада аль-Садр призвал иракское ополчение закрыть свое представительство в Киркуке и покинуть провинцию.

    Лидер движения «Аль-Садр» возглавляет шиитскую бригаду «Saraya al-Salam», которая действует в составе иракской милиции «Хашд аш-Шааби», религиозный деятель обратился к своим сторонникам с предложением покинуть спорную с курдами территорию провинции Киркук.

    Это предложение прозвучало после двух взрывов, произошедших в офисах «Хашд аш-Шааби» в городе Киркук.

    Ранее сообщалось, что в результате вторжения армии Ирака в Киркук беженцами стали около 200 тысяч курдского населения. Курды бежали в Эрбиль и Сулейманию.

    Ирак: шиитский лидер призвал ополченцев «Хашд аш-Шааби» уйти из Киркука

    Автор: Алексей Громов
    #курды #ирак #киркук #хашд аш-шааби
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