Внешняя политика США при Трампе стала более непредсказуемой – МИД ФРГ

В Избранное

Берлин, 8 ноября. Внешняя политика Соединенных Штатов Америки при президенте Дональде Трампе стала более непредсказуемой. Об этом заявила в среду официальный представитель министерства иностранных дел Германии Мария Адебар.

«Внешняя политика США стала более непредсказуемой, об этом можно уже говорить, она от случая к случаю становится все более зависимой и непредсказуемой, мы видим это и в вопросах торговли», — подчеркнула немецкий дипломат.

Кроме того, Берлин беспокоят споры вокруг соглашения, посвященного иранской ядерной программе. Немецкая сторона рассчитывает на то, что будет сформирована единая позиция Европы, голос которой должны услышать в Вашингтоне.

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила о том, что Европейский союз настаивает на полном выполнении ядерной сделки с Ираном.