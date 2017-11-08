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Внешняя политика США при Трампе стала более непредсказуемой – МИД ФРГ
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    Внешняя политика США при Трампе стала более непредсказуемой – МИД ФРГ

    14:24  8 Ноября 2017
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    Внешняя политика США при Трампе стала более непредсказуемой – МИД ФРГ

    Берлин, 8 ноября. Внешняя политика Соединенных Штатов Америки при президенте Дональде Трампе стала более непредсказуемой. Об этом заявила в среду официальный представитель министерства иностранных дел Германии Мария Адебар.

    «Внешняя политика США стала более непредсказуемой, об этом можно уже говорить, она от случая к случаю становится все более зависимой и непредсказуемой, мы видим это и в вопросах торговли», — подчеркнула немецкий дипломат.

    Кроме того, Берлин беспокоят споры вокруг соглашения, посвященного иранской ядерной программе. Немецкая сторона рассчитывает на то, что будет сформирована единая позиция Европы, голос которой должны услышать в Вашингтоне.

    Напомним, ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила о том, что Европейский союз настаивает на полном выполнении ядерной сделки с Ираном.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #трамп #фрг
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