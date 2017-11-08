На Луне жизни нет: Геннадий Онищенко раскритиковал прогноз Хокинга об уничтожении Земли

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Британский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг, с юности прикованный к инвалидному креслу, утверждает, что человечество может исчезнуть уже через 200 лет — к 2600 году. Свое мнение ученый высказал по видеосвязи в ходе саммита Tencent WE в Пекине. Хокинг утверждает, что нашей цивилизации угрожает перенаселение и усиливающееся потребление энергии, в результате чего Земля превратится в огненный шар. По мнению ученого, людям пора подумать о переселении на другую планету, например, на ближайший к Солнечной системе спутник Альфы Центавра, где человечество могло бы прожить еще около миллиона лет. Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке, академик РАМН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко уверен, что вариант, предложенный Стивеном Хокингом, неосуществим, а людям надо наводить порядок дома, на Земле.

«Хокинг предлагает колонизовать одну из планет, ближайшую к Солнечной системе, но другие ученые пошли еще дальше, — напомнил суть дискуссии Геннадий Онищенко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей. — Пишут, что они пришли к выводу, что так далеко лететь даже не надо — для земных поселений вполне подойдут пещеры и лавовые тоннели под поверхностью Луны и Марса, поскольку эти полости хорошо зачищены от космического излучения и метеоритов. А астрофизики, проанализировав цифровые модели этих полостей, уже выяснили, что, например, размеры лунных тоннелей позволяют разместить там целые города. Какие удивительные причуды человеческой фантазии, опирающиеся на реально существующие достижения космической науки!»

По мнению Геннадия Онищенко, правильнее следовать другой логике, опираясь на достижения современной науки не только в космической, но и в других областях.

«Не нужно лететь так далеко — ведь современная наука с ее достижениями в области биотехнологии, синтетической биологии позволяет не только сохранить нашу цивилизацию, но и вернуть биологический баланс планеты, — подчеркнул Геннадий Онищенко. — Это гораздо перспективнее, чем пытаться приспособить человека к окаменевшим потокам лавы на другой планете. Ведь для этого потребуется вырвать людей из нашей цивилизации, из привычной гравитации, из земных биологических ритмов, к которым человек как биологический вид приспособился за семь-восемь миллионов лет существования Homo sapiens. Конечно, нельзя отрицать, что сегодня экология нашей планеты серьезно подорвана, но, тем не менее, на Земле остаются массивы зеленых насаждений, оазисы девственной природы. И при этом мы совершенно серьезно говорим, что нам якобы нужно улететь на как-то инопланетные скалы и там создавать себе новую жизнь. Почему бы не создать ее здесь, максимально преодолев пагубное воздействие техносферы и вернув баланс технологий и природы?»

По словам Геннадия Онищенко, он не призывает забывать о космосе, но считает, что мыслить нужно геоцентрически, а не стремиться покинуть Землю ради других планет.

«Земля — это наша колыбель, — подчеркнул собеседник ФАН. — Ну, а освоение других планет, конечно, нужно продолжить, в том числе для того, чтобы добывать там полезные ископаемые. Но при этом неверно утверждать, что наша планета якобы вот-вот исчезнет из-за хищнического отношения к природе и из-за перенаселения. Тем не менее, сам факт такого высказывания полезен тем, что мы в очередной раз задумываемся на эту тему. Но искать ответ мы должны на своей планете, используя новейшие достижения науки, создавая новые источники питания, и, конечно, давая людям возможности для удовлетворения своих возрастающих потребностей. Однако при этом нужно соизмерять наши потребности с возможностями природы, стараться быть более экономными в расходовании ресурсов и — главное — не забывать, что человек — существо разумное».

По словам Геннадия Онищенко, с точки зрения потребления энергии интересно сравнить человеческий мозг с компьютерами.

«С точки зрения когнитивных возможностей средний человеческий ум гораздо более эффективен, чем все компьютеры, которые есть на планете. При этом компьютеры тратят огромное количество энергии, несопоставимое с той энергией, которую тратит человеческий мозг. И при этом мозг работает гораздо более эффективно, чем машинный разум. Вот в этом для нас выход. А что касается грозящего Земле перенаселения, то я не являюсь сторонником мальтузианства. В этом вопросе мы должны сверяться с этическими и нравственными нормами. Но даже при этом мы можем вернуться к разумному регулированию численности населения с использованием всех возможностей, которые нам предоставляют развитие технологий в шестом технологическом укладе, который, по сути, уже начался», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Для справки

Мальтузианство — это демографическая теория, созданная в конце XVIII века английским ученым Томасом Мальтусом. Мальтус считал, что население, если его рост ничем не ограничивается, увеличивается в геометрической прогрессии, тогда как производство продуктов питания — в арифметической, что чревато голодом и социальными потрясениями.

Технологический уклад — это совокупность связанных между собой производств, развивающихся синхронно и имеющих единый технический уровень. Шестой технологический уклад включает в себя наноэлектронику, нанохимию, молекулярную химию, нанобиотехнологии, клеточные и информационные и социогуманитарные технологии, когнитивные науки и т.д. По прогнозу преимущество шестого технологического уклада, по сравнению с предыдущими, будет состоять в резком снижении энергоемкости и материалоемкости производства, а также в возможности конструирования материалов и организмов с заранее заданными свойствами.