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Общество
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Политика
Украина разорвала соглашение с РФ о поставках вооружений и военной техники
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    Украина разорвала соглашение с РФ о поставках вооружений и военной техники

    13:54  8 Ноября 2017
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    Украина разорвала соглашение с РФ о поставках вооружений и военной техники

    Киев, 8 ноября. Кабинет министров Украины прекратил действие межправительственного соглашения с Россией о порядке взаимных поставок вооружений и военной техники, организации ремонта и предоставления услуг военного назначения. Данное решение было принято единогласно на заседании правительства Украины.

    Соглашение о поставке вооружения и военной техники было подписано Украиной и Россией в 1995 году в рамках развития двустороннего договора о военно-техническом сотрудничестве от 1993 года, которое было расторгнуто Киевом в мае 2017 года.

    Кроме того, в 2014 году Украина ввела запрет на экспорт в Россию товаров военного и двойного назначения. В конце августа Киев разорвал соглашение с РФ по экспорту военной продукции в третьи страны, которое действовало с 2003 года.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #киев #украина #москва #соглашение
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