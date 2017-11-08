Украина разорвала соглашение с РФ о поставках вооружений и военной техники

В Избранное

Киев, 8 ноября. Кабинет министров Украины прекратил действие межправительственного соглашения с Россией о порядке взаимных поставок вооружений и военной техники, организации ремонта и предоставления услуг военного назначения. Данное решение было принято единогласно на заседании правительства Украины.

Соглашение о поставке вооружения и военной техники было подписано Украиной и Россией в 1995 году в рамках развития двустороннего договора о военно-техническом сотрудничестве от 1993 года, которое было расторгнуто Киевом в мае 2017 года.

Кроме того, в 2014 году Украина ввела запрет на экспорт в Россию товаров военного и двойного назначения. В конце августа Киев разорвал соглашение с РФ по экспорту военной продукции в третьи страны, которое действовало с 2003 года.