Сирия: на срочное восстановление инфраструктуры Дейр-эз-Зора выделили $12 млн

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Дейр-эз-Зор, 8 ноября. На восстановление освобожденного от террористов ИГ1 сирийского города Дейр-эз-Зор потребуется огромные средства и долгие годы, заявил губернатор провинции Мухаммад Самра.

По его словам, в настоящее время на восстановительные работы власти выделили около 12 млн долларов. Он также уточнил, что степень разрушения кварталов, находившихся под контролем боевиков, доходит до 90%.

«Мы сейчас работаем в срочном порядке. Выделили шесть миллиардов на восстановление города и инфраструктуры, электро- и водоснабжения, на уборку города и медицинские нужды», — сообщил Самра в интервью РИА Новости.

Напомним, 3 ноября Генштаб ВС Сирии сообщил об окончательном освобождении Дейр-эз-Зора при поддержке ВКС РФ.

Группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.



1 Организация запрещена на территории РФ.