Прокуратура потребовала три года колонии для женщины, сбившей ребенка в Балашихе

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Москва, 8 ноября. Прокуратура попросила приговорить Ольгу Алисову, обвиняемую в наезде на ребенка в Балашихе в апреле этого года, к трем годам лишения свободы. Об этом государственный обвинитель заявил во время прений в Железнодорожном городском суде.

«Прокуратура просит назначить наказание Алисовой в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима и лишения прав сроком на два года», – заявил представитель обвинения.

Также сторона обвинения считает, что Алисова должна выплатить семье погибшего ребенка три миллиона рублей.

Прокурор отметил, что вина Алисовой полностью доказана. Как следует из материалов дела о «пьяном мальчике», водитель не оценила дорожную обстановку, общалась по мобильному телефону во время управления транспортным средством и нарушила скоростной режим. Именно совокупность этих нарушений привела к гибели шестилетнего мальчика, считают обвинители.

Отметим, автоледи признала свою вину только частично, она утверждает, что физически не могла видеть ребенка, выполнила все необходимые требования безопасности и не разговаривала по мобильному телефону во время инцидента.

Напомним, 23 апреля в Железнодорожном (часть Балашихи) произошло ДТП, в результате которого погиб шестилетний мальчик. Дело привлекло внимание общественности, так как после проведенной экспертизы в крови ребенка было обнаружено значительное количество алкоголя.

Комплексная экспертиза, проведенная впоследствии специальной группой из 18 специалистов, однозначно показала, что мальчик был трезв.

