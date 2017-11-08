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Общество
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Политика
Путин обсудил с главой Ингушетии переселение жителей оползневых территорий
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    Путин обсудил с главой Ингушетии переселение жителей оползневых территорий

    14:00  8 Ноября 2017
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    Путин обсудил с главой Ингушетии переселение жителей оползневых территорий

    Москва, 8 ноября. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым обсудил вопросы переселения с территории Чечни, а также с земель, которые находятся в зоне угрозы оползней, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Евкуров рассказал Путину о двух программах, работу над которыми власти Ингушетии завершают в этом году.

    «Они вызывали довольно серьезную напряженность в обществе – более 20 лет проблема с вынужденными переселенцами, проблема оползневой зоны была где-то с 60-х годов», — констатировал он.

    По данным Евкурова, под переселение попали около 800 семей — 8000 человек.

    «Хорошая программа, — заключил он, — мы с этой задачей успешно справились».

    Путин обсудил с главой Ингушетии переселение жителей оползневых территорий

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #ингушетия #евкуров #переселение #оползни
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